Loại quả xanh chua giòn, chín đỏ mọng, xưa hái ăn không mất tiền, nay bán tới 70.000 đồng/kg, chấm cùng gia vị này càng hấp dẫn

Từ thứ quả mọc ven hàng rào đến đặc sản giá tới 70.000 đồng/kg

Ở những vùng quê miền Bắc, cây nhót từng là hình ảnh quen thuộc trong các khu vườn, ven hàng rào hoặc khoảng đất trống quanh nhà. Loại cây này không chỉ được trồng để lấy quả mà còn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Mỗi khi vào mùa, những chùm nhót chuyển dần từ màu xanh sang đỏ, nổi bật giữa tán lá. Trẻ con trong xóm thường hái những quả xanh để chấm muối ớt, còn quả chín được thưởng thức trực tiếp nhờ vị chua xen lẫn chút ngọt tự nhiên.

Nhót có hình thuôn dài, kích thước nhỏ, lớp vỏ bên ngoài phủ những vảy li ti màu trắng bạc. Khi còn non, quả mang màu xanh, phần thịt chắc, giòn và có vị chua khá mạnh. Đến khi chín, vỏ nhót chuyển sang vàng rồi đỏ, phần thịt mềm và mọng nước hơn. Tuy nhiên, không phải loại nhót nào khi chín cũng có vị ngọt rõ rệt. Trên thị trường, người bán thường phân biệt nhót ngọt và nhót chua dựa vào đặc điểm hương vị, trong đó nhót chua vẫn giữ vị chua nổi bật ngay cả khi quả đã chuyển màu đỏ.

Trước đây, nhót chủ yếu được trồng để gia đình sử dụng hoặc chia cho hàng xóm, người quen. Những cây nhót lâu năm có thể tiếp tục ra quả qua nhiều mùa nếu được chăm sóc phù hợp. Vào thời điểm chín rộ, một số vườn có lượng quả nhiều hơn nhu cầu sử dụng, khiến nhót rụng xuống đất nếu không được thu hái kịp thời. Chính vì dễ bắt gặp ở nhiều vùng quê nên loại quả này từng không được xem là món đặc sản có giá trị thương mại cao.

Ngày nay, nhót chua được nhiều người thành phố tìm mua, đặc biệt là những người yêu thích các món ăn vặt có vị chua. Không chỉ xuất hiện ở chợ dân sinh, loại quả này còn được rao bán trên các hội nhóm và chợ trực tuyến. Theo mức giá được giới thiệu trên thị trường, nhót chua xanh có thể được bán khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg, tùy thời điểm thu hoạch, chất lượng quả và nguồn cung. Đây là mức giá tham khảo đối với nhót xanh, không phải giá cố định của tất cả các loại nhót.

Nhót là loại cây cho quả theo mùa, thường xuất hiện từ cuối đông, đầu xuân và kéo dài sang những tháng đầu hè tùy vùng trồng và điều kiện thời tiết. Vì không phải lúc nào cũng có sẵn quanh năm, nhiều người tranh thủ mua khi nhót vào vụ để thưởng thức. Những quả xanh, giòn thường được lựa chọn để ăn cùng gia vị, trong khi nhót già hoặc chín đỏ phù hợp với người thích hương vị dịu hơn.

Nhót xanh chấm chẩm chéo trở thành món ăn vặt được yêu thích

Một trong những cách thưởng thức nhót chua được nhiều người yêu thích là kết hợp với chẩm chéo, loại gia vị đặc trưng của vùng Tây Bắc. Chẩm chéo thường được làm từ các loại rau thơm, ớt và gia vị, tạo nên hương vị cay nồng, mặn mà và thơm đặc trưng. Khi ăn cùng nhót xanh, vị chua giòn của quả hòa quyện với gia vị đậm đà, mang đến cảm giác lạ miệng. Đây cũng là lý do món nhót xanh chấm chẩm chéo thường được nhắc đến mỗi khi mùa nhót xuất hiện.

Ngoài chẩm chéo, nhót xanh còn có thể ăn cùng muối ớt, muối tôm hoặc những loại gia vị chua cay khác. Với nhót đã chín đỏ, nhiều người lựa chọn ăn trực tiếp để cảm nhận phần thịt mềm, mọng nước và vị chua ngọt tự nhiên. Cùng một loại quả nhưng tùy độ chín và cách kết hợp gia vị, nhót có thể mang đến những trải nghiệm hương vị khác nhau. Người thích vị chua mạnh thường chọn quả xanh, còn người không quen ăn quá chua có thể ưu tiên những quả đã già hoặc chín.

Khi chọn mua nhót, người tiêu dùng nên ưu tiên quả còn tươi, nguyên vẹn, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Nhót xanh thường có phần thịt chắc và giòn, trong khi nhót chín mềm hơn nên cần được bảo quản cẩn thận để tránh dập. Trước khi ăn, cần rửa sạch quả dưới vòi nước, làm sạch lớp vảy bên ngoài theo cách phù hợp và không sử dụng những quả có dấu hiệu nấm mốc. Người có dạ dày nhạy cảm cũng nên cân nhắc lượng nhót chua sử dụng, tránh ăn quá nhiều khi đói nếu dễ bị khó chịu.

Từ loại quả quen thuộc mọc ven hàng rào, nhót chua nay trở thành món ăn vặt có sức hút riêng nhờ hương vị đặc trưng và tính mùa vụ. Dù được bán với mức giá cao hơn so với hình ảnh dân dã trong ký ức nhiều người, sức hấp dẫn của nhót vẫn nằm ở vị chua giòn, cách thưởng thức giản dị và những kỷ niệm gắn với cuộc sống thôn quê.