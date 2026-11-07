Loại quả tốt trên thế giới, Việt Nam trồng khắp nơi thành đặc sản nổi tiếng giá chỉ từ 45.000 đ/kg, tốt cho sức khỏe

Nho là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng nhỏ nhắn, màu sắc đa dạng, vị ngọt thanh hoặc chua dịu và phần thịt mọng nước. Không chỉ dùng để ăn tươi, nho còn có thể chế biến thành nước ép, sinh tố, salad, mứt hay nho khô. Trên thị trường hiện nay, các giống nho xanh, nho đỏ, nho đen và nho không hạt ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Nho thuộc nhóm cây thân leo, thường phát triển tốt ở những nơi có nhiều ánh nắng, khí hậu khô ráo và đất thoát nước tốt. Cây có tua cuốn giúp bám vào giàn, cành phát triển dài, lá rộng với các thùy đặc trưng. Quả mọc thành chùm, mỗi chùm gồm nhiều quả tròn hoặc hơi bầu dục, kích thước tùy thuộc vào giống và điều kiện canh tác. Khi còn non, quả thường có màu xanh, sau đó chuyển sang xanh vàng, đỏ, tím hoặc đen khi chín.

Điểm hấp dẫn của quả nho nằm ở sự đa dạng về hương vị. Nho xanh thường có vị ngọt thanh, đôi khi xen chút chua nhẹ, thịt giòn và mọng nước. Nho đỏ có vị ngọt dịu, hương thơm nhẹ, trong khi nhiều giống nho đen sở hữu vị ngọt đậm và phần thịt mềm hơn. Một số giống nho có lớp vỏ hơi chát, nhưng cũng có loại vỏ mỏng, dễ ăn. Tùy sở thích, người tiêu dùng có thể lựa chọn loại quả giòn, ngọt đậm hoặc có vị chua ngọt cân bằng.

Nho có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch, dùng làm món tráng miệng hoặc kết hợp với sữa chua, phô mai và các loại trái cây khác để làm salad. Nước ép nho cũng được ưa chuộng nhờ vị ngọt chua dễ uống, trong khi nho đông lạnh mang lại cảm giác mát lạnh, thích hợp dùng trong những ngày nóng. Ngoài ra, nho còn được sấy khô để làm món ăn vặt, sử dụng trong bánh ngọt, ngũ cốc hoặc các món ăn khác.

Nho trong nước có giá từ 45.000 đồng/kg, trong khi các loại nho nhập khẩu có giá đắt hơn, từ 100.000 đồng/kg. Loại quả này nằm trong danh sách những trái cây tốt cho sức khỏe do các chuyên gia dinh dưỡng bình chọn.

Những lợi ích của quả nho với sức khỏe

Cải thiện hệ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Nho chứa nhiều nước và một lượng chất xơ tự nhiên, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Ăn nho nguyên quả, bao gồm cả phần vỏ khi phù hợp, giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải để tránh đầy bụng hoặc khó chịu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tăng cường trí nhớ, hỗ trợ chức năng não bộ

Các hợp chất chống oxy hóa trong nho, đặc biệt là polyphenol, có thể góp phần bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của stress oxy hóa. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy việc bổ sung nho vào chế độ ăn có thể hỗ trợ chức năng nhận thức và trí nhớ. Dù vậy, cần thêm bằng chứng để xác định rõ mức độ hiệu quả của loại quả này trong việc ngăn ngừa suy giảm trí nhớ do tuổi tác.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Nho chứa một số hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe mắt, trong đó có lutein và zeaxanthin ở hàm lượng tùy giống. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa. Tuy nhiên, để duy trì thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, khám mắt định kỳ và chăm sóc mắt đúng cách.

Bảo vệ tim mạch, hỗ trợ điều hòa huyết áp

Hàm lượng kali trong nho góp phần cân bằng điện giải, hỗ trợ cơ thể kiểm soát huyết áp. Bên cạnh đó, resveratrol cùng các polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc ăn nho như một phần của chế độ dinh dưỡng cân đối có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhưng không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, làm chậm lão hóa

Nho cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da trước tác động của các gốc tự do. Vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Tuy nhiên, ăn nho không thể thay thế kem chống nắng hay các biện pháp chăm sóc da, đồng thời chưa có đủ bằng chứng để khẳng định loại quả này có thể trực tiếp làm mờ nếp nhăn hoặc ngăn ngừa lão hóa da.

Góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch

Nho cung cấp vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Dù vậy, không nên xem nho là thực phẩm có khả năng trực tiếp ngăn ngừa cảm cúm, viêm họng hoặc các bệnh truyền nhiễm. Để duy trì sức đề kháng, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên.