Loại quả tốt trên thế giới, Việt Nam trồng bạt ngàn thành đặc sản nổi tiếng từ 50.000 đ/kg, tốt cho sức khỏe

Nho là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng nhỏ gọn, mọng nước, vị ngọt thanh hoặc chua nhẹ và có thể thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Từ những giống nho xanh, nho đỏ quen thuộc đến nho đen, nho ngón tay hay các giống nho được trồng trong nước, mỗi loại đều có đặc điểm riêng về màu sắc, độ giòn và hương vị.

Quả nho mọc thành từng chùm trên dây leo thân gỗ, có thể phát triển thành giàn lớn nếu được chăm sóc đúng cách. Tùy giống, quả có hình tròn, bầu dục hoặc thuôn dài, bên ngoài phủ lớp vỏ mỏng, đôi khi có một lớp phấn trắng tự nhiên. Phần thịt bên trong mọng nước, có loại giòn chắc, ít hạt hoặc không hạt, cũng có giống chứa hạt với vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Điểm hấp dẫn của nho nằm ở sự đa dạng về hương vị. Nho xanh thường có vị ngọt thanh, đôi khi xen chút chua dịu, thịt giòn và tạo cảm giác tươi mát khi ăn. Nho đỏ có vị ngọt nhẹ đến đậm, hương thơm dễ chịu, trong khi nho đen thường được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt đậm và phần thịt mọng. Một số giống nho đặc biệt còn có mùi thơm gợi nhớ đến hoa hoặc các loại trái cây nhiệt đới.

Tại Việt Nam, nho được trồng tập trung ở những vùng có khí hậu nắng nhiều, khô ráo, nổi bật là Khánh Hòa. Điều kiện thời tiết tại khu vực này tương đối thuận lợi cho cây nho sinh trưởng, ra hoa và kết trái. Ngoài các giống nho chuyên dùng làm rượu vang, nhiều giống nho ăn tươi cũng được trồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Một số giống nho ngoại như nho xanh không hạt, nho đỏ không hạt, nho đen không hạt và nho mẫu đơn cũng xuất hiện phổ biến tại các siêu thị, cửa hàng trái cây. Trong đó, nho mẫu đơn thường được chú ý bởi quả tròn lớn, màu xanh sáng, thịt giòn và vị ngọt đậm. Tuy nhiên, phần lớn nho mẫu đơn bán tại Việt Nam là hàng nhập khẩu, có giá cao hơn nhiều giống nho phổ thông trong nước.

Để thưởng thức nho ngon, cách đơn giản nhất là ăn tươi sau khi rửa sạch dưới vòi nước. Nho nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và chỉ rửa trước khi ăn để hạn chế quả bị mềm, hỏng nhanh. Khi chọn mua, nên ưu tiên những chùm có quả căng mọng, màu sắc tương đối đồng đều, cuống còn tươi và không xuất hiện dấu hiệu dập nát, mốc hoặc rỉ nước.

Ngoài ăn trực tiếp, nho còn được dùng làm nước ép, sinh tố, salad trái cây, trang trí bánh ngọt hoặc kết hợp với phô mai, sữa chua và các loại hạt. Nho tươi cũng có thể được sấy khô thành nho khô để làm bánh.

Về giá bán, nho trên thị trường có mức chênh lệch đáng kể tùy giống, nguồn gốc, kích thước quả và thời điểm thu hoạch. Nho đỏ, nho xanh trồng trong nước thường có giá khoảng 50.000-100.000 đồng/kg. Nho nhập khẩu phổ thông thường dao động khoảng 80.000-200.000 đồng/kg, trong khi nho mẫu đơn và một số dòng nho cao cấp có thể lên tới vài trăm nghìn đồng/kg.

Những lợi ích của quả nho đối với sức khỏe

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp

Nho chứa kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, góp phần duy trì huyết áp ổn định. Các hợp chất polyphenol, trong đó có resveratrol ở vỏ một số giống nho, có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và sức khỏe tim mạch.

Chống oxy hóa, hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong nho giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Vitamin C còn tham gia sản xuất collagen, góp phần duy trì độ đàn hồi và sức khỏe làn da.

Hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ

Các hợp chất polyphenol trong nho được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu và bảo vệ tế bào thần kinh. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khẳng định ăn nho giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer hoặc suy giảm trí nhớ.

Bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ hệ miễn dịch

Nho cung cấp vitamin C, nước và các hợp chất thực vật có lợi, góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Kết hợp nho với các loại rau củ, trái cây khác giúp đa dạng nguồn dưỡng chất cho cơ thể.

Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón

Nho chứa nhiều nước và một lượng chất xơ tự nhiên, đặc biệt khi ăn cả vỏ. Những thành phần này góp phần hỗ trợ nhu động ruột, làm mềm phân và giúp việc tiêu hóa thuận lợi hơn.

Góp phần bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Các chất chống oxy hóa trong nho có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa. Tuy nhiên, để duy trì thị lực, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, đặc biệt là các thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin như rau lá xanh.