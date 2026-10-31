Loại quả tốt trên thế giới, Việt Nam trồng bạt ngàn thành đặc sản nổi tiếng từ 10.000 đ/kg, tốt cho sức khỏe

Ổi là loại trái cây quen thuộc với người Việt, được yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng, vị ngọt thanh hoặc chua dịu, phần thịt giòn và giàu nước. Từ những giống ổi ta nhỏ, nhiều hạt đến ổi lê, ổi nữ hoàng quả to, ít hạt, loại quả dân dã này không chỉ được ăn tươi mà còn có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Nhờ dễ trồng, nhanh cho thu hoạch và có đầu ra tương đối ổn định, cây ổi còn mang lại nguồn thu cho nhiều nhà vườn. Cây thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm, xuất hiện từ các khu vườn gia đình, vùng nông thôn đến những vùng chuyên canh cây ăn quả.

Điểm dễ nhận biết của quả ổi là hình dáng đa dạng, có thể tròn, hơi bầu dục hoặc thuôn dài tùy giống. Khi còn non, quả thường có vỏ xanh đậm, sau đó chuyển sang xanh nhạt hoặc vàng xanh khi chín. Bên trong là lớp thịt quả màu trắng, trắng ngà hoặc hồng đỏ, bao quanh phần ruột chứa nhiều hạt nhỏ. Một số giống ổi hiện đại được ưa chuộng bởi thịt dày, ít hạt, quả lớn và có độ giòn cao.

Hương vị của ổi cũng thay đổi theo giống và độ chín. Ổi ta thường có quả nhỏ, thịt chắc, vị chua ngọt đậm và nhiều hạt. Trong khi đó, ổi lê có dáng thuôn, thịt giòn, vị ngọt dịu, còn ổi nữ hoàng thường có quả khá lớn, ít hạt, thơm nhẹ và giòn khi ăn. Một số giống ổi ruột hồng nổi bật với màu sắc bắt mắt, vị ngọt thanh và hương thơm rõ hơn khi chín.

Cách thưởng thức ổi phổ biến nhất là rửa sạch, ngâm rửa đúng cách rồi ăn trực tiếp, có thể gọt vỏ hoặc để nguyên vỏ nếu quả sạch và phù hợp với sở thích. Ổi xanh chấm muối ớt, muối tôm hoặc muối tiêu chanh là món ăn vặt quen thuộc, tạo sự kết hợp giữa vị chua nhẹ, độ giòn và vị cay mặn. Khi chín mềm hơn, ổi có thể dùng làm nước ép, sinh tố, mứt hoặc trộn cùng các loại trái cây khác. Ổi thái lát cũng thường xuất hiện trong các đĩa hoa quả phục vụ gia đình và các buổi tụ họp.

Một ưu điểm của cây ổi là khả năng ra hoa, đậu quả nhiều đợt trong năm nếu được chăm sóc phù hợp. Ở Việt Nam, ổi có thể thu hoạch quanh năm tại nhiều vùng trồng, dù sản lượng và chất lượng quả còn phụ thuộc vào thời tiết, giống cây và kỹ thuật canh tác. Quả thường được thu hái khi đã đạt kích thước đặc trưng, vỏ chuyển xanh nhạt và thịt đủ độ chắc. Thu hoạch đúng thời điểm giúp quả giữ được độ giòn, hạn chế dập nát trong quá trình vận chuyển.

Các loại ổi phổ thông thường có giá khoảng 10.000-30.000 đồng/kg, trong khi những giống ổi giòn ngọt, quả đẹp như ổi lê, ổi nữ hoàng có thể có giá cao hơn tùy nơi bán.

Không khi rẻ và ngon miệng, ổi còn chứa nhiều vitamin, nằm trong danh sách những loại quả tốt trên thế giới được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn thường xuyên.

Những lợi ích của quả ổi với sức khỏe

Ổi hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ổi chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Loại quả này còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ổi chứa kali giúp duy trì huyết áp bình thường và chất xơ hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu. Các hợp chất chống oxy hóa trong quả cũng góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Cải thiện hoạt động tiêu hóa

Ổi giàu chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, ổi xanh có vị chát, chứa tannin nên ăn quá nhiều có thể gây khó tiêu ở một số người. Vì vậy, nên ăn ổi chín tới, nhai kỹ và uống đủ nước.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong ổi giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Ăn ổi thường xuyên với lượng phù hợp là cách bổ sung vitamin C tự nhiên cho cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Ổi chứa vitamin B6, niacin và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn ổi trực tiếp cải thiện trí nhớ hoặc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh.

Góp phần bảo vệ thị lực

Ổi cung cấp vitamin A và các tiền chất vitamin A, cần thiết để duy trì thị lực bình thường, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Bổ sung ổi cùng các loại rau củ, trái cây khác giúp đa dạng nguồn dưỡng chất có lợi cho mắt.

Hỗ trợ giảm viêm

Ổi chứa các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khẳng định ăn ổi có thể điều trị viêm khớp hoặc giảm đau khớp.