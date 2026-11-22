Sơn La nổi tiếng với nhiều giống mận như mận hậu, mận thép, mận cơm, mận thóc… mỗi loại mang hương vị riêng. Trong đó, mận anh em được nhiều người chú ý bởi quả nhỏ nhắn nhưng thịt chắc giòn, vị ngọt đậm xen chút chua thanh, ít đắng chát. Đầu mùa, loại quả này có giá khoảng 85.000 đồng/kg, thu hút những người yêu thích trái cây vùng cao.

Mận anh em là tên gọi được sử dụng cho một dòng mận trồng tại Sơn La, có hình dáng tương tự mận hậu nhưng kích thước thường nhỏ hơn. Quả có dáng tròn hoặc hơi thuôn, lớp vỏ xanh, khi chín có thể chuyển sang màu đỏ hoặc tím. Dù không sở hữu vẻ ngoài to tròn, bắt mắt, loại mận này vẫn có sức hút nhờ chất lượng thịt quả.

Khi bổ ra, phần thịt mận có màu vàng xanh, khá dày, mọng nước và săn chắc. Điểm đặc biệt là dù đạt độ chín vừa, thịt quả vẫn giữ được độ giòn, không dễ bị mềm nhũn hay bở. Khi ăn, người thưởng thức cảm nhận được vị ngọt đậm hòa cùng chút chua dịu tự nhiên. So với những giống mận có vị chua gắt, mận anh em được đánh giá là dễ ăn hơn, không để lại cảm giác đắng chát rõ rệt.

Hương vị của mận thay đổi theo độ chín. Những quả còn xanh thường có vị chua rõ hơn, thích hợp với người thích ăn trái cây chấm gia vị. Khi quả chuyển màu, chín tới, vị ngọt trở nên đậm đà, phần thịt vẫn giữ được độ giòn đặc trưng.

Mận anh em thường được ăn tươi sau khi rửa sạch, có thể để trong ngăn mát trước khi thưởng thức để tăng cảm giác giòn ngọt. Ngoài ra, quả còn được dùng làm mận dầm, kết hợp với muối ớt, muối tôm hoặc chút đường tạo thành món ăn vặt hấp dẫn. Một số người còn lựa chọn ngâm mận với đường để làm thức uống giải khát. Tuy nhiên, ăn trực tiếp vẫn là cách đơn giản nhất để cảm nhận trọn vẹn hương vị tự nhiên của loại quả này.

Mùa mận Sơn La thường bắt đầu từ khoảng tháng 4 và kéo dài đến tháng 7 dương lịch, tùy giống và điều kiện thời tiết. Những lứa đầu mùa thường có sản lượng chưa nhiều nên giá bán tương đối cao. Hiện mận anh em được rao bán khoảng 85.000 đồng/kg. Khi bước vào chính vụ, nguồn cung tăng, giá thường có xu hướng giảm.

Sau thu hoạch, mận được phân loại theo kích cỡ, độ chín và chất lượng trước khi đưa đến các chợ truyền thống, cửa hàng trái cây hoặc bán trên chợ mạng. Nhờ hoạt động vận chuyển thuận tiện, đặc sản mùa hè của Sơn La ngày càng được người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành phố biết đến và tìm mua.

Lợi ích của quả mận đối với sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng

Mận chứa lượng nước và chất xơ khá dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Hàm lượng calo tương đối thấp cũng giúp tạo cảm giác no, hạn chế thèm ăn, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa trong quả mận góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do. Vitamin C còn tham gia vào quá trình sản sinh collagen, giúp duy trì làn da và sức khỏe các mô liên kết.

Mận là loại trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để hấp thu dưỡng chất và tránh những ảnh hưởng không mong muốn, người ăn cần lựa chọn quả tươi, sử dụng với lượng vừa phải và ăn đúng cách.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Mận cung cấp kali cùng các hợp chất polyphenol, flavonoid và anthocyanin có khả năng chống oxy hóa. Kali góp phần điều hòa huyết áp, trong khi các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào và thành mạch, từ đó có lợi cho hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mận tươi có chỉ số đường huyết tương đối thấp, đồng thời chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Nhờ đó, loại quả này có thể được bổ sung vào chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm soát khẩu phần và hạn chế mận ngâm đường, mận sấy có thêm đường.

Có lợi cho sức khỏe xương

Một số dưỡng chất trong mận như vitamin K, vitamin C và kali tham gia vào quá trình duy trì cấu trúc xương. Đặc biệt, vitamin K đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa xương, góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid, góp phần bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của gốc tự do. Nhờ đó, việc bổ sung trái cây giàu chất chống oxy hóa như mận vào chế độ ăn đa dạng có lợi cho sức khỏe não bộ.

Tốt cho thị lực

Mận chứa một số hợp chất chống oxy hóa và carotenoid, góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa. Đây là những dưỡng chất có vai trò nhất định trong việc duy trì sức khỏe mắt và hỗ trợ bảo vệ thị lực.

Hỗ trợ chống viêm

Polyphenol, flavonoid và anthocyanin trong mận có đặc tính chống oxy hóa, góp phần hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do và hỗ trợ điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Vitamin C trong mận tham gia duy trì sức khỏe nướu và các mô liên kết trong khoang miệng. Bên cạnh đó, hàm lượng nước trong quả giúp bổ sung độ ẩm, hỗ trợ duy trì môi trường khoang miệng.

Góp phần duy trì huyết áp ổn định

Kali trong mận giúp cân bằng tác động của natri, hỗ trợ điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động bình thường của hệ tuần hoàn. Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, việc bổ sung mận tươi với lượng hợp lý có thể góp phần chăm sóc sức khỏe tim mạch.