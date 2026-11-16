Loại quả tốt trên thế giới chỉ có ở Lâm Đồng, trồng 10 tháng cho thu hoạch, thành đặc sản nổi tiếng tốt cho sức khỏe

Chuối được trồng phổ biến ở Việt Nam với nhiều giống khác nhau như chuối tiêu, chuối tây, chuối ngự, chuối hột... Trong đó, chuối Laba (hay La Ba) có nguồn gốc gắn với vùng Laba, thuộc xã xã Phú Sơn Lâm Hà. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, khu vực này tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng và cho quả chất lượng.

Chuối Laba từng là sản vật quý dùng để tiến vua. Qua thời gian, giống chuối này được nhân rộng tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, trở thành một trong những nông sản đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Điểm nổi bật của chuối Laba là quả khá lớn, thân mập, hơi cong, mọc thành buồng dài. Vỏ quả tương đối dày, khi còn xanh có màu xanh đậm, lúc chín chuyển sang vàng óng, đôi khi xuất hiện những đốm nâu nhỏ. Phần thịt bên trong có màu vàng nhạt, dẻo mịn và chắc.

Khi thưởng thức, chuối Laba mang đến vị ngọt đậm nhưng không gắt, xen lẫn độ bùi béo tự nhiên và hương thơm dịu. Thịt quả không quá mềm nhũn mà có độ dai nhẹ, dẻo quánh, không bị bở. Nhờ đặc điểm này, chuối Laba vừa thích hợp ăn trực tiếp vừa có thể dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ngon.

Ngoài ăn tươi, loại quả này còn được dùng làm sinh tố, chè chuối, kem chuối, bánh chuối và chuối sấy dẻo. Đặc biệt, khi nướng trên than hồng, phần thịt bên trong trở nên mềm dẻo, ngọt đậm và tỏa mùi thơm hấp dẫn. Chuối sấy cũng được ưa chuộng nhờ độ dai, vị ngọt tự nhiên.

Chuối Laba phù hợp với đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và có độ ẩm ổn định. Người trồng cần tưới nước, bón phân định kỳ, làm cỏ và cắt bỏ lá già để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Sau khoảng 10-12 tháng, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch nếu được chăm sóc tốt. Sau mỗi vụ, nhà vườn thường giữ lại cây con khỏe mạnh để tiếp tục nhân giống.

Trên thị trường, chuối Laba có giá khoảng 40.000-70.000 đồng/kg, tùy kích thước, chất lượng và nơi bán. Những buồng chuối đẹp, quả đồng đều có thể được bán với giá cao hơn. Bên cạnh quả tươi, các sản phẩm chế biến như chuối sấy dẻo, chuối nướng đóng gói cũng được phát triển nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị kinh tế của đặc sản này.

Chuối nằm trong danh sách những loại quả tốt cho sức khỏe được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn thường xuyên.

Những lợi ích sức khỏe của chuối

Hỗ trợ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Chuối chứa chất xơ hòa tan, không hòa tan và pectin, giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng khối lượng phân và giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt, chuối xanh giàu tinh bột kháng, hoạt động như prebiotic, góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Góp phần bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp

Chuối giàu kali, khoáng chất giúp cân bằng natri, hỗ trợ điều hòa huyết áp và duy trì hoạt động ổn định của tim. Ngoài ra, vitamin B6 trong chuối tham gia chuyển hóa homocysteine, một chất có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi tăng cao trong máu.

Bổ sung năng lượng, hỗ trợ phục hồi cơ bắp

Hàm lượng carbohydrate tự nhiên trong chuối giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Kali và magie cũng góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp. Vì vậy, chuối thường được lựa chọn làm món ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập luyện.

Giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chuối xanh và chuối vừa chín tới chứa tinh bột kháng, được tiêu hóa chậm hơn carbohydrate thông thường, nhờ đó giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt. Tuy nhiên, kiểm soát cân nặng vẫn cần kết hợp chế độ ăn uống cân đối và vận động thường xuyên.

Hỗ trợ chức năng thận ở người khỏe mạnh

Kali trong chuối tham gia điều hòa cân bằng dịch và hỗ trợ hoạt động của nhiều cơ quan, trong đó có thận. Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận chế độ ăn giàu thực phẩm chứa kali có liên quan đến sức khỏe thận tốt hơn. Người mắc bệnh thận mạn hoặc tăng kali máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều chuối.

Góp phần duy trì sức khỏe xương

Chuối chứa fructooligosaccharide (FOS), một loại prebiotic có thể hỗ trợ môi trường đường ruột và quá trình hấp thu canxi. Nhờ đó, loại quả này có thể góp phần gián tiếp duy trì sức khỏe xương khi kết hợp với chế độ ăn đủ canxi và vitamin D.

Hỗ trợ hệ miễn dịch và tạo tế bào mới

Chuối cung cấp vitamin C và vitamin B6, những dưỡng chất tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, folate (vitamin B9) trong chuối cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới và sản xuất hồng cầu, góp phần phòng ngừa thiếu hụt folate khi kết hợp với các thực phẩm giàu vi chất khác.

Góp phần bảo vệ sức khỏe mắt

Chuối chứa vitamin A, vitamin C cùng một lượng nhỏ lutein và các hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và hỗ trợ duy trì sức khỏe mắt. Tuy nhiên, chuối không phải nguồn lutein dồi dào.