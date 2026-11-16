Loại quả ruột vàng óng ở Tây Ninh, trồng 6 tháng cho thu hoạch, giá bán tới 50.000 đồng/kg

Đu đủ ruột vàng được ưa chuộng nhờ hương vị đặc trưng

Đu đủ ruột vàng là loại cây ăn quả nhiệt đới, được trồng tại nhiều địa phương có khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, trong đó có Tây Ninh và khu vực Long An. Nhờ khả năng thích nghi tương đối tốt, cây được nhiều hộ gia đình lựa chọn trồng trong vườn hoặc phát triển thành mô hình sản xuất trái cây.

Điểm nổi bật của giống đu đủ này là quả có kích thước khá lớn, thường nặng khoảng 1,5-2kg. Tùy giống và điều kiện chăm sóc, quả có thể mang hình dáng thuôn dài hoặc hơi tròn. Khi còn non, lớp vỏ bên ngoài có màu xanh bóng, đến lúc chín chuyển sang vàng tươi bắt mắt.

Bổ đôi quả đu đủ sẽ thấy phần ruột vàng óng, thịt dày, khoang hạt nhỏ và ít xơ. Khi chín tới, thịt quả mềm mịn nhưng vẫn giữ được độ chắc, không bị bở. Vị ngọt thanh, không quá gắt cùng hương thơm dịu nhẹ khiến loại trái cây này phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Đu đủ ruột vàng có thể ăn trực tiếp sau khi gọt vỏ, bỏ hạt hoặc chế biến thành sinh tố, nước ép, kết hợp với sữa chua và các loại trái cây khác. Những quả còn xanh cũng được sử dụng để nấu canh, hầm xương hoặc làm nộm, tạo nên nhiều món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, đu đủ còn cung cấp chất xơ, vitamin C và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây là loại trái cây có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng, góp phần cung cấp vitamin và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa.

Trồng khoảng 6-8 tháng cho thu hoạch, giá bán tới 50.000 đồng/kg

Một trong những ưu điểm của đu đủ ruột vàng là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Trong điều kiện thuận lợi, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 6-8 tháng kể từ khi xuống giống.

Nếu được chăm sóc tốt, tổng sản lượng quả của mỗi cây trong thời gian khai thác có thể đạt khoảng 60kg. Nhà vườn thường duy trì thu hoạch trong khoảng hai năm trước khi sức sinh trưởng và năng suất của cây giảm dần.

Đu đủ ruột vàng được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Đu đủ ruột vàng thích hợp với đất pha cát, tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Do bộ rễ dễ bị ảnh hưởng khi ngập úng kéo dài, người trồng cần lựa chọn vị trí cao ráo, làm đất kỹ và bố trí hệ thống thoát nước phù hợp.

Trước khi trồng, đất thường được bổ sung phân hữu cơ hoai mục để cải thiện độ màu mỡ. Với những khu vực thấp, dễ đọng nước, nhà vườn có thể lên luống hoặc đào rãnh nhằm hạn chế tình trạng úng rễ. Cây con cũng cần được trồng với khoảng cách hợp lý để có đủ không gian phát triển.

Đu đủ ruột vàng có giá bán khoảng 25.000-50.000 đồng/kg, tùy kích thước, chất lượng quả và khu vực tiêu thụ. Tại các cửa hàng trái cây, giá có thể cao hơn so với chợ truyền thống.

Với thời gian cho thu hoạch nhanh, khả năng thích nghi tốt và nhiều cách sử dụng trong chế biến thực phẩm, đu đủ ruột vàng đang là một trong những giống cây ăn quả được người tiêu dùng và nhà vườn quan tâm.