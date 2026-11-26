Những ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm mua sắm trực tuyến tại TPHCM, hồng sô cô la xuất hiện khá rầm rộ và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, do nguồn cung còn hạn chế nên các sản phẩm này chủ yếu được phân phối nhỏ lẻ qua kênh trực tuyến thay vì bày bán đại trà tại các chợ truyền thống hay siêu thị. Khảo sát trên một số hội nhóm online, hồng sô cô la đang được chào bán phổ biến ở mức 140.000-150.000 đồng/kg.

Khác với các dòng hồng giòn hay hồng treo gió quen thuộc, loại quả này có lớp vỏ ngoài màu xanh, nhưng phần thịt bên trong lại có màu nâu đen mịn màng giống sô cô la, độ dẻo cao và vị béo ngậy như bơ.

Hồng sô cô la đang được rao bán 140.000-150.000 đồng/kg.

Vừa đặt mua 2kg gồm cả loại có hạt với giá 100.000 đồng/kg và loại không hạt là 140.000 đồng/kg, chị Huyền (TPHCM) cho biết gia đình chị quyết định mua ăn thử vì tò mò trước hình dáng lạ mắt của loại quả này.

"Các con tôi rất thích vì quả có vị ngọt thanh, béo và dẻo chứ không chát, có thể ăn liền hoặc làm sinh tố. Tuy nhiên, mức giá này khá cao so với các loại trái cây nội địa khác nên tôi chỉ mua số lượng ít để trải nghiệm", chị Huyền chia sẻ.

Là một trong những nhà vườn cung cấp sản phẩm, chị Thanh Hoài (Đắk Lắk) cho biết gia đình đang trồng 3 cây hồng sô cô la và bước vào vụ thu hoạch bói sau hơn 1,5 năm chăm sóc. Để giới thiệu sản phẩm và thăm dò nhu cầu thị trường, chị bán quả với giá khoảng 140.000 đồng/kg.

Theo chị Hoài, cây giống này vốn là cây nhập khẩu và được chị mua từ một nhà vườn ở miền Tây về trồng thử tại Đắk Lắk.

Hồng sô cô la có giá bán lẻ 150.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Chị cho hay loại quả gia đình đang trồng là hồng sô cô la, khác với dòng hồng mật sô cô la nhập khẩu từ Trung Quốc đang được một số đơn vị giới thiệu trên thị trường.

Theo nhà vườn, hiện có nhiều tên dòng hồng sô cô la được giới thiệu tại Việt Nam, trong đó có Matt Giant, Jumbo và Lokat. Một số dòng được quảng cáo có quả kích thước lớn, thịt quả khi chín chuyển màu nâu đen và vị ngọt đậm.

Riêng dòng Matt Giant được đánh giá cao nhất nhờ kích thước lớn, dáng hơi dẹt, trọng lượng đạt 500-700 gram mỗi quả trở lên. Khi chín, phần thịt có màu nâu đen, vị ngọt và hương thơm đặc trưng.

Chị cho rằng giá bán duy trì ở mức cao là điều dễ hiểu bởi dòng quả này mới du nhập, quy mô trồng còn manh mún khiến sản lượng thu hoạch chưa đáng kể. Cách đây 2 năm, hồng sô cô la còn được bán với giá hơn 300.000-420.000 đồng/kg.

“Vườn tôi thu được khoảng 10kg quả bói đầu mùa và đã có khách ở TPHCM đặt mua hết”, chị Hoài nói.

Ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới, cho biết, hồng sô cô la là giống cây trồng mới, hiện chủ yếu được các nhà vườn trồng tự phát và bước đầu mang lại tín hiệu tích cực về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, trước khi nhân rộng ra thị trường và phát triển sản xuất đại trà, các hộ nông dân cần phối hợp với hệ thống khuyến nông cơ sở để đánh giá kỹ mức độ thích nghi với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng, khí hậu, quy trình canh tác tại Việt Nam, cũng như tính an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng và hiệu quả kinh tế bền vững. Về mặt pháp lý, giống cây mới phải được khảo nghiệm, đánh giá giá trị canh tác, giá trị sử dụng và hoàn tất thủ tục công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành (tùy thuộc vào nhóm loài cây trồng) theo quy định quản lý của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Hiện nay, mọi giống cây trồng mới khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải minh bạch nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và trải qua kiểm tra nhà nước về chất lượng. Đồng thời, lô giống nhập khẩu bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kiểm dịch thực vật nhằm ngăn ngừa sinh vật gây hại lạ xâm nhập, bảo đảm an toàn sinh học và sự phát triển bền vững khi mở rộng vùng nguyên liệu hàng hóa lớn.