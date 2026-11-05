Loại quả nổi tiếng miền Tây có tên gọi khiến nhiều người tò mò, trồng 3–4 năm bắt đầu cho thu hoạch, giá tới 60.000 đồng/kg

Vĩnh Long là một trong những vùng trồng cây ăn trái nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ, nơi có nhiều loại nông sản được người tiêu dùng biết đến. Trong số đó, bưởi Năm Roi là đặc sản gắn bó lâu đời với địa phương, nổi bật nhờ chất lượng quả và hương vị riêng biệt.

Bưởi Năm Roi có hình dáng gần giống quả lê, phần dưới phình to và thuôn nhỏ dần về phía cuống. Khi còn non, vỏ bưởi có màu xanh, đến lúc chín chuyển sang vàng nhạt. Quả thường nặng khoảng 1–2kg, một số trái được chăm sóc tốt có thể đạt trọng lượng lớn hơn.

Bên trong lớp vỏ tương đối mỏng là những múi bưởi màu vàng nhạt, tép nhỏ, mọng nước nhưng vẫn giữ được độ giòn ráo. Khi thưởng thức, người ăn cảm nhận được vị ngọt dịu hòa cùng chút chua nhẹ, không quá gắt. Phần màng múi và cùi ít đắng cũng là đặc điểm khiến loại bưởi này được nhiều người yêu thích.

Giai thoại thú vị về tên gọi bưởi Năm Roi

Theo những câu chuyện được lưu truyền tại địa phương, giống bưởi Năm Roi gắn với ông Trần Văn Bưởi (1918–1990), người làng Mái Dầm. Ông được cho là người đã phát hiện và nhân giống loại bưởi này.

Tương truyền, vì sở hữu giống bưởi quý, ông Bưởi đã rào vườn, thuê người trông coi và cảnh báo những ai vào trộm bưởi sẽ bị phạt năm roi. Từ đó, tên gọi “bưởi Năm Roi” dần được người dân sử dụng và trở nên quen thuộc.

Dù đây là giai thoại dân gian, câu chuyện vẫn góp phần tạo nên nét đặc biệt cho giống bưởi nổi tiếng của miền Tây.

Không chỉ được ăn trực tiếp, bưởi Năm Roi còn có thể chế biến thành nhiều món như gỏi bưởi tôm thịt, nước ép hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác trong những món tráng miệng. Hương vị ngọt thanh, hơi chua và độ giòn của tép bưởi giúp loại quả này phù hợp với nhiều cách thưởng thức.

Về canh tác, cây bưởi Năm Roi thích hợp với đất phù sa tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt. Nhà vườn thường sử dụng phương pháp chiết hoặc ghép cành để nhân giống, qua đó duy trì những đặc tính mong muốn của cây mẹ.

Sau khoảng 3–4 năm trồng và chăm sóc, cây có thể bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Đây là loại cây ăn quả lâu năm, có khả năng tiếp tục cho trái qua nhiều vụ nếu được chăm sóc phù hợp.

Hiện nay, bưởi Năm Roi được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành và có mặt ở một số thị trường xuất khẩu. Giá bán tham khảo dao động khoảng 30.000–60.000 đồng/kg, tùy mùa vụ, kích thước và chất lượng quả.

Bưởi Năm Roi có những lợi ích gì đối với sức khỏe?

Ngoài hương vị thơm ngon, bưởi Năm Roi còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, tiêu hóa và duy trì sức khỏe tổng thể.

Vitamin C là một trong những dưỡng chất nổi bật của quả bưởi. Đây là chất chống oxy hóa tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và chức năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, chất xơ trong bưởi góp phần hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn hơn. Khi ăn cả múi thay vì chỉ uống nước ép, cơ thể còn nhận được lượng chất xơ đáng kể, có lợi cho cảm giác no và việc kiểm soát khẩu phần ăn.

Bưởi cũng là loại trái cây có hàm lượng nước cao, năng lượng tương đối thấp. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân đối dành cho người muốn duy trì cân nặng. Tuy nhiên, ăn bưởi không trực tiếp làm giảm mỡ và không thể thay thế chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý.

Một số dưỡng chất và hợp chất thực vật trong bưởi còn có vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Chất xơ hòa tan, bao gồm pectin, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol khi được bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh. Dù vậy, không nên xem bưởi là thực phẩm có tác dụng điều trị mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch.

Đặc biệt, người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị cần lưu ý khả năng tương tác với bưởi và nước bưởi. Các hợp chất trong một số loại bưởi có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc, làm thay đổi nồng độ thuốc trong cơ thể. Vì vậy, người dùng thuốc dài ngày nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi thường xuyên bổ sung bưởi vào thực đơn.

Với hương vị dễ ăn, giá trị dinh dưỡng và khả năng cho thu hoạch nhiều năm, bưởi Năm Roi tiếp tục là một trong những loại trái cây đặc sản được nhiều người biết đến của vùng đất Vĩnh Long.