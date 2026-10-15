Loại quả nhỏ xíu được ví như 'siêu thực phẩm', Việt Nam trồng thành công, giàu chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe

Loại quả ngoại giá cao, Việt Nam đã trồng cho trái

Việt quất là loại quả mọng có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, được yêu thích nhờ màu xanh tím bắt mắt, hương vị chua ngọt hài hòa và phần thịt mềm mọng nước.

Quả thường có hình tròn, đường kính khoảng 5-16mm tùy giống. Khi chín, lớp vỏ chuyển sang màu xanh tím hoặc xanh đen, bên ngoài phủ một lớp phấn trắng tự nhiên. Bên trong là phần thịt màu nhạt, chứa nhiều hạt nhỏ li ti.

Khác với nhiều loại trái cây có vị ngọt đậm, việt quất mang hương vị thanh nhẹ, xen lẫn chút chua dịu. Quả có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc kết hợp với sữa chua, yến mạch, ngũ cốc và các loại hạt. Ngoài ra, việt quất còn được sử dụng để làm sinh tố, mứt, bánh ngọt, nước sốt hoặc trang trí các món tráng miệng.

Việt quất là loại quả mọng có nguồn gốc từ Bắc Mỹ - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, việt quất tươi chủ yếu được bán tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu, thường đóng hộp 125-250g, giá bán dao động khoảng 80.000 - 130.000 đồng/hộp 125g tùy thuộc vào kích cỡ và xuất xứ. Những loại quả lớn hoặc thuộc phân khúc cao cấp có thể đắt hơn.

Đáng chú ý, bên cạnh nguồn hàng nhập khẩu, cây việt quất đã được trồng và cho quả tại Việt Nam. Nhiều người yêu thích làm vườn cũng tìm mua cây giống với mong muốn tự thu hoạch loại trái cây này tại nhà.

Tuy nhiên, việc trồng việt quất không hề đơn giản. Cây thường phát triển tốt trong điều kiện khí hậu mát mẻ, đất có tính axit, giàu chất hữu cơ và khả năng thoát nước tốt.

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, không phải giống việt quất nào cũng thích nghi tốt. Những cây đã cho quả thường có sản lượng chưa cao, kích thước quả còn nhỏ so với nhiều loại nhập khẩu.

Dù vậy, việc cây có thể sinh trưởng và kết trái tại Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm của những người yêu thích loại trái cây này.

Việt quất là quả mọng được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của quả việt quất

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, việt quất còn được đánh giá cao nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, chất tạo nên màu xanh tím đặc trưng của quả.

Hỗ trợ bảo vệ tế bào: Các chất chống oxy hóa trong việt quất có khả năng góp phần hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn việt quất có thể ngăn ngừa ung thư hoặc đảo ngược quá trình lão hóa.

Có lợi cho não bộ và trí nhớ: Một số nghiên cứu đang tìm hiểu tác động của các hợp chất trong việt quất đối với chức năng nhận thức, đặc biệt ở người lớn tuổi. Việc bổ sung loại quả này trong chế độ ăn cân bằng có thể mang lại lợi ích, song hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Góp phần kiểm soát đường huyết: Việt quất chứa lượng đường tự nhiên ở mức vừa phải. Khoảng 150g quả cung cấp chừng 14g đường. Một số hợp chất trong quả đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ độ nhạy insulin và chuyển hóa glucose. Dù vậy, việt quất không thể thay thế thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung việt quất có thể góp phần cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu. Tuy nhiên, không nên xem loại quả này là phương pháp điều trị tăng huyết áp hoặc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ phục hồi cơ bắp: Nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa, việt quất được nghiên cứu về khả năng giảm một số biểu hiện đau nhức và tổn thương cơ sau vận động cường độ cao. Những kết quả ban đầu khá đáng chú ý nhưng vẫn cần thêm bằng chứng.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng, người tiêu dùng có thể bổ sung việt quất vào thực đơn cùng nhiều loại rau củ, trái cây khác. Nên ưu tiên quả tươi, rửa sạch trước khi ăn và sử dụng với lượng phù hợp thay vì coi đây là thực phẩm có khả năng chữa bệnh.