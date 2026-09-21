Loại quả nhiều người vừa gắp đã chê vì nhớt, hóa ra là 'nhân sâm xanh' bán đầy chợ Việt, có lợi ích đặc biệt với đường huyết

Đậu bắp là thực phẩm quen thuộc tại Việt Nam, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nướng, xào hay nấu canh chua. Dù vậy, lớp nhớt đặc trưng khiến không ít người e ngại loại quả này.

Thực tế, đậu bắp cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Theo thông tin được VietNamNet dẫn từ chuyên gia, 100g đậu bắp sống cung cấp khoảng 33 calo, 1,93g protein, 7,45g carbohydrate và 3,2g chất xơ. Khẩu phần này còn chứa khoảng 82mg canxi, 57mg magie, 299mg kali và 23mg vitamin C, cùng folate và vitamin K.

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, đậu bắp được nhiều người ví như “nhân sâm xanh”, mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Đậu bắp là thực phẩm quen thuộc tại Việt Nam

Đậu bắp có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những lợi ích của đậu bắp nhận được nhiều sự quan tâm là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Đậu bắp chứa chất xơ, trong đó có chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, qua đó có lợi cho việc kiểm soát mức đường huyết sau ăn.

Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ở người mắc tiểu đường type 2 cho thấy việc bổ sung đậu bắp có liên quan đến sự giảm đường huyết lúc đói và HbA1c. Một nghiên cứu tổng hợp khác trên 14 thử nghiệm ngẫu nhiên với tổng cộng 836 người cũng ghi nhận những thay đổi có lợi ở đường huyết lúc đói, đường huyết sau ăn 2 giờ và HbA1c.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý chất lượng bằng chứng hiện vẫn còn hạn chế do quy mô và phương pháp của các thử nghiệm khác nhau. Vì vậy, đậu bắp chỉ nên được xem là một thực phẩm có thể bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh, không thể thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị bệnh tiểu đường.

Ngoài tác động tiềm năng với đường huyết, hàm lượng chất xơ của đậu bắp còn có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ phòng táo bón.

Chất xơ hòa tan cũng có vai trò đối với việc kiểm soát cholesterol. Bên cạnh đó, đậu bắp chứa vitamin C và nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Từ đậu bắp có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn

Lưu ý khi ăn đậu bắp

Dù giàu dinh dưỡng, đậu bắp không phải thực phẩm phù hợp để ăn tùy ý với tất cả mọi người.

Loại quả này chứa fructan - một dạng carbohydrate có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa ở một số người nhạy cảm, đặc biệt khi ăn với lượng lớn.

Đậu bắp cũng cung cấp vitamin K, dưỡng chất tham gia vào quá trình đông máu. Vì vậy, người đang sử dụng một số thuốc chống đông máu cần duy trì lượng vitamin K trong khẩu phần ổn định và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì đột ngột ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin K.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường không nên tự ý uống nước đậu bắp, sử dụng bột hay các sản phẩm bổ sung từ đậu bắp với mục đích thay thế thuốc điều trị.

Với người khỏe mạnh, đậu bắp có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng. Thay vì chạy theo những cách sử dụng được quảng cáo như “thần dược”, cách đơn giản là chế biến đậu bắp thành món ăn, kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.