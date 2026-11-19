Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, thanh long là loại cây thuộc họ xương rồng cho quả mọng nước và hoa rất lớn, nở vào ban đêm nên đôi khi được gọi vui là "hoa quỳnh của nhà nông".

Ở nhiều vùng quê trước đây, hoa thanh long từng được dùng làm thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm gia đình. Người dân thường hái hoa non để nấu canh, xào hoặc nhúng lẩu, thậm chí phơi khô để nấu nước uống hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về hô hấp.

Người mắc bệnh tiểu đường không nên nghĩ thanh long có vị ngọt thanh, tính "mát" mà ăn quá mức. Ảnh: Hải Anh

Dưới góc độ dinh dưỡng, quả thanh long chứa hàm lượng nước cao, chất xơ hòa tan, vitamin C, polyphenol và betalain, nhóm sắc tố chống oxy hóa tạo nên màu đỏ tím ở các giống ruột đỏ.

Nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào này, thanh long tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các gốc tự do gây lão hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc giảm cholesterol xấu, đồng thời cung cấp prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Đặc biệt, phần hạt nhỏ li ti trong quả có chứa lượng dầu béo không no tốt cho sức khỏe, giúp thanh long trở thành loại quả lý tưởng cho người muốn ăn nhẹ, bổ sung chất xơ hoặc hỗ trợ tiêu hóa.

Trong dân gian, thanh long thường được xem là loại quả "mát" có tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ nhu động ruột và giúp phân mềm hơn khi bị táo bón.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng tính "mát" này không đồng nghĩa có tác dụng chữa bệnh, vì vậy người bị táo bón kéo dài hoặc mắc bệnh lý tiêu hóa vẫn cần đi khám bác sĩ.

Dù đây là loại quả lành tính nhưng nếu ăn quá nhiều cùng lúc, nhất là loại ruột đỏ, người dùng có thể gặp tình trạng đầy bụng hoặc tiêu lỏng nhẹ.

Bên cạnh đó, người mắc bệnh tiểu đường không nên vì nghĩ thanh long có vị ngọt thanh, tính "mát" mà ăn quá mức.

Theo Tiến sĩ Phương, quả thanh long vẫn chứa một lượng đường tự nhiên nhất định (chủ yếu là glucose và fructose) cùng chỉ số đường huyết ở mức trung bình. Việc tiêu thụ quá nhiều trong một lần sẽ làm đường huyết tăng vọt đột ngột, gây khó khăn cho quá trình kiểm soát bệnh, do đó người bệnh cần cân đối hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày.