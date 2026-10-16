Loại quả bán đầy chợ Việt giá rẻ bèo được người Nhật tấm tắc khen ngon

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu chuối của Việt Nam đạt 257,1 triệu USD tương đương khoảng 6.700 tỷ đồng.

Chuối hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 trong nhóm trái cây chủ lực, chỉ sau sầu riêng, với thị phần khoảng 8%, tăng từ mức 5,4% cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ Trung Quốc và các thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,... Chuối Việt Nam có lợi thế về khoảng cách địa lý, giúp thời gian vận chuyển ngắn và chi phí logistics thấp hơn so với một số nguồn cung lớn như Philippines hay Ecuador.

Chuối là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với chuối tươi xuất khẩu chính ngạch vào tháng 11/2022 đã mở thêm dư địa cho loại trái cây này tại thị trường tỷ dân. Theo đó, chuối Việt Nam được hưởng điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, trong đó có việc được miễn thuế nhập khẩu theo chính sách áp dụng đối với hàng hóa đáp ứng quy định.

Trung Quốc hiện là một trong những động lực quan trọng đối với xuất khẩu chuối của Việt Nam. Quốc gia này nhập khẩu gần 1 tỷ USD chuối mỗi năm và là một trong những thị trường chuối lớn nhất thế giới. Loại trái cây này được sử dụng phổ biến trong tiêu dùng hàng ngày, đồng thời là nguyên liệu cho nhiều sản phẩm chế biến như bánh, mứt và đồ ăn nhẹ.

Ở trong nước, chuối cũng là một trong những cây ăn quả có diện tích lớn. Việt Nam hiện có khoảng 160.000 ha trồng chuối, sản lượng gần 2,5 triệu tấn mỗi năm. Đồng Nai được xem là một trong những vùng trồng chuối xuất khẩu lớn, chiếm hơn 70% diện tích chuối của khu vực Đông Nam Bộ.

Chuối Việt Nam đang dần mở rộng sự hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chuối Việt Nam đang dần mở rộng sự hiện diện tại các siêu thị Nhật Bản, từng bước cạnh tranh với nguồn cung truyền thống từ Philippines.

Tại siêu thị Summit ở phường Kita, Tokyo, chuối nhập khẩu từ Việt Nam được bán với giá 188 yen, tương đương hơn 32.000 đồng cho túi 5 quả. Sản phẩm được đưa lên kệ theo từng đợt và mùa vụ, với lượng hàng ngày càng tăng.

Ông Kobayashi Yuki, quản lý một cửa hàng Summit tại Tokyo cho biết, người tiêu dùng Nhật Bản trước đây thường liên tưởng đến chuối Philippines khi lựa chọn loại trái cây này. Tuy nhiên, chuối Việt Nam đang dần trở nên quen thuộc hơn với khách hàng địa phương. Ông kỳ vọng không chỉ chuối mà nhiều loại trái cây khác của Việt Nam cũng sẽ mở rộng độ nhận diện tại thị trường Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Nhập khẩu Chuối Nhật Bản, năm 2025, quốc gia này nhập khẩu hơn 46.000 tấn chuối từ Việt Nam, tăng gần 40% so với năm 2024 và gần gấp ba lần lượng nhập khẩu năm 2023.

Tính trong giai đoạn 2019-2025, lượng chuối Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tăng hơn 19 lần. Thị phần cũng đi lên từ 0,24% lên 4,36%, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung chuối lớn thứ tư cho thị trường này, đồng thời thu hẹp khoảng cách với những đối thủ như Mexico và Ecuador.

Chuối là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Không chỉ xuất hiện tại các siêu thị, chuối Việt Nam còn dần tạo được thói quen mua sắm ở một bộ phận người tiêu dùng Nhật Bản. Một khách hàng địa phương cho biết, bà thường mua chuối Việt Nam tại cửa hàng gần nhà và có thiện cảm với các loại trái cây xuất xứ từ Việt Nam.

Bên cạnh các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng phổ thông, chuối Việt Nam còn hiện diện trong phân khúc giá cao tại Nhật Bản. Đáng chú ý là chuối Amami của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), doanh nghiệp gắn với ông Đoàn Nguyên Đức, được phân phối trên nền tảng bán hàng ANAmall của ANA Foods.

Có nhiều yếu tố giúp chuối Việt Nam cải thiện vị thế tại Nhật Bản và các thị trường châu Á. Trước hết là khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá bán với các nguồn cung trong khu vực, trong đó có Philippines.

Khoảng cách địa lý cũng tạo lợi thế nhất định cho Việt Nam. So với chuối vận chuyển từ khu vực Mỹ Latinh, hàng hóa từ Việt Nam có thể rút ngắn hành trình đến Nhật Bản, góp phần giảm thời gian vận chuyển và chi phí logistics.

Ngoài ra, khả năng chống chịu bệnh của một số giống chuối cũng được xem là yếu tố đáng chú ý. Bệnh héo rũ Panama đang gây sức ép lên nhiều vùng trồng chuối trên thế giới, khiến việc phát triển giống có khả năng kháng bệnh trở thành một hướng quan trọng để duy trì sản lượng và ổn định nguồn cung. Tuy nhiên, lợi thế này còn phụ thuộc vào từng giống và điều kiện canh tác cụ thể.

Chính sách thương mại cũng có thể hỗ trợ hàng Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo lộ trình được nêu, thuế nhập khẩu chuối Việt Nam vào Nhật Bản dự kiến giảm về 0% vào năm 2028, qua đó tạo thêm dư địa cạnh tranh về giá.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn là thị trường có yêu cầu cao đối với nông sản nhập khẩu. Chuối muốn duy trì đà tăng trưởng cần đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn vệ sinh, truy xuất nguồn gốc và quy cách đóng gói.

Mức tăng trưởng trong những năm qua cho thấy chuối Việt Nam đang từng bước xây dựng chỗ đứng tại Nhật Bản. Để tiến xa hơn, các doanh nghiệp sẽ cần duy trì chất lượng ổn định, bảo đảm nguồn cung và phát triển thương hiệu, thay vì chỉ dựa vào lợi thế về giá hay khoảng cách vận chuyển.