Loại phụ kiện phổ biến có thể khiến xe ô tô tốn xăng hơn

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục gây áp lực lên chi phí sử dụng ô tô, việc tiết kiệm từng lít xăng ngày càng được người lái quan tâm. Những lời khuyên phổ biến thường là tăng tốc nhẹ nhàng, hạn chế đạp ga đột ngột và kiểm tra áp suất lốp định kỳ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hợp lý một phụ kiện quen thuộc là thanh giá nóc xe cũng có thể giúp tiết kiệm chi phí sử dụng ô tô trong thời gian dài.

Thanh ngang giá nóc và hộp đựng hành lý trên nóc là những phụ kiện hữu ích khi đi du lịch đường dài, về quê hoặc cắm trại. Dù vậy, nếu thường xuyên sử dụng ô tô hằng ngày nhưng vẫn để nguyên giá nóc khi không chở đồ, người dùng có thể phải chấp nhận mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn cần thiết.

Nguyên nhân chủ yếu là lực cản khí động học tăng lên, dù trọng lượng bổ sung cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Các phụ kiện lắp trên nóc không chỉ làm tăng diện tích cản gió phía trước mà còn phá vỡ luồng không khí vốn di chuyển tương đối trơn tru quanh thân xe, tạo ra hiện tượng nhiễu loạn.

Tác động này càng rõ rệt khi xe chạy ở tốc độ cao trên đường cao tốc. Ngay cả những phụ kiện nguyên bản do nhà sản xuất cung cấp, dù đã được thiết kế để giảm lực cản không khí, vẫn có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Vài năm trước, nhóm thử nghiệm của tạp chí Car and Driver nhận thấy việc tháo các thanh ngang giá nóc nguyên bản trên chiếc Kia Carnival phục vụ thử nghiệm giúp mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, xe chuyển từ mức khoảng 9,4 lít/100 km xuống còn 8,4 lít/100 km. Nhờ đó, phạm vi di chuyển trên đường cao tốc tăng thêm khoảng 97 km sau mỗi lần đổ đầy bình nhiên liệu.

Một thử nghiệm khác của Consumer Reports cho thấy chiếc Nissan Altima bị tăng mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 11% khi lắp giá nóc và chạy ở tốc độ 105 km/h. Nếu kết hợp thêm hộp chở hành lý trên nóc, mức tiêu hao nhiên liệu tăng tới 19%.

Tác động này ít nghiêm trọng hơn trên những mẫu SUV có thân xe vuông vức, nhưng tháo giá nóc khi không cần thiết vẫn là cách giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Những năm gần đây, SUV mang phong cách hầm hố ngày càng được ưa chuộng. Các nhà thiết kế liên tục bổ sung những chi tiết tạo cảm giác khỏe khoắn hay chất địa hình cho các dòng xe này.

Xu hướng đó cũng lan rộng tại Trung Quốc, nơi nhiều hãng xe nội địa đưa các chi tiết quen thuộc trên những mẫu xe địa hình biểu tượng vào thiết kế SUV điện hoặc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Trên thực tế, những mẫu xe địa hình chuyên dụng như Jeep Wrangler, Ford Bronco, Toyota Land Cruiser, Toyota 4Runner, Mercedes-Benz G-Class hay Land Rover Defender vốn không được phát triển với mục tiêu tối ưu khí động học hàng đầu.

Vì vậy, việc trang bị thêm ốp vòm bánh xe, tấm bảo vệ gầm, hệ thống treo nâng cao, ống thở, giá nóc hay đèn LED phụ trợ thường không làm thay đổi quá nhiều đặc tính cản gió vốn có của kiểu thân xe vuông vức.

Ngược lại, với những mẫu crossover, SUV cỡ nhỏ thiên về đi phố, hatchback, wagon hay MPV, việc lắp thêm các phụ kiện tương tự có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể.

Nếu không thực sự cần dùng đến giá nóc, người lái nên cân nhắc tháo các thanh ngang hoặc phụ kiện liên quan để hạn chế lực cản không khí, từ đó góp phần giúp xe vận hành hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.