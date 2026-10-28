Loài ốc 'khổng lồ' ẩn mình trong hốc đá, được chế biến thành đặc sản trứ danh vùng biển Lâm Đồng

Ốc giác còn được gọi bằng nhiều tên khác như ốc hoàng đế, ốc gàu, ốc gáo hay ốc giá. Đây là 1 trong những loài ốc có kích thước lớn tại Việt Nam.

Ốc phân bố chủ yếu tại vùng biển thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung, kéo dài xuống phía nam. Loài này xuất hiện phổ biến tại khu vực Lagi và Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận.

Theo ngư dân địa phương, ốc giác thường sinh sống tại những vùng đá ngầm, ghềnh đá, hốc đá hoặc bám quanh các vách đá nằm dưới mặt nước.

Ốc giác là một trong những loại ốc có kích thước lớn ở Việt Nam. Ảnh: Phụ nữ mới

Dựa vào màu sắc và kích thước, ốc giác được chia thành 2 loại gồm ốc giác vàng và ốc giác vôi, còn gọi là ốc giác đen.

Ốc giác vàng thường có kích thước và trọng lượng lớn hơn, phần cùi thịt xuất hiện nhiều sọc xám, trắng. Trong khi đó, ốc giác vôi nhỏ hơn, thịt mang màu đen và có các chấm màu cam. Cả 2 loại đều có thể dùng làm thực phẩm, sở hữu vị ngọt tự nhiên và phù hợp với nhiều cách chế biến.

Thịt ốc giác gồm 2 phần là cùi và ruột. Phần cùi có màu trắng trong, kết cấu hơi cứng và tạo cảm giác giòn sần sật khi ăn. Phần ruột, còn được gọi là gan hoặc gạch, có màu nâu nhạt, mềm, béo ngậy và mang vị bùi đặc trưng.

Do vỏ ốc lớn, phần thịt dày và bám chắc bên trong, người chế biến thường luộc chín rồi dùng vật nhọn kéo thịt ra ngoài. Cách khác là đập vỡ vỏ khi ốc còn sống để lấy nguyên phần thịt tươi.

Ốc giác thường sống ở vùng đá ngầm, ghềnh đá, hốc đá hoặc các vách đá dưới mặt nước. Ảnh: Vietnamnet

Trong quá trình sơ chế, phần “hòn hôi” cần được loại bỏ cẩn thận. Bộ phận này tương tự mật trong ruột cá, nếu bị vỡ có thể làm thịt ốc ngăm đắng, xuất hiện mùi hôi và khó ăn.

Thịt ốc sau khi làm sạch được luộc sơ, rửa lại rồi thái thành miếng vừa ăn. Từ nguyên liệu này, người dân có thể chế biến thành nhiều món như gỏi, cháo, ốc xào, nướng hoặc hấp.

Gỏi ốc giác là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng nhờ giữ được hương vị đặc trưng của thịt ốc. Phần thịt được thái lát mỏng, trộn cùng xoài xanh, rau răm, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt.

Khi thưởng thức, độ giòn của ốc hòa cùng vị chua, cay, mặn, ngọt từ các nguyên liệu. Ngoài món gỏi, ốc giác còn được nướng muối ớt, xào sa tế hoặc hấp gừng rồi dùng kèm nước mắm gừng. Mỗi cách chế biến đều làm nổi bật phần thịt dày, vị ngọt tự nhiên cùng độ béo đặc trưng của loài ốc biển này.

(T/h theo Phụ nữ mới, Vietnamnet)