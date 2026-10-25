Loại nước tưởng tốt cho sức khỏe có thể khiến đường huyết tăng vọt

Sinh tố trái cây và protein có thể cung cấp nhiều dưỡng chất, nhưng lượng đường và carbohydrate trong nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến đường huyết sau khi uống. Ảnh: Infobae.

Mệt mỏi, thay đổi tâm trạng đột ngột hay khó tập trung thường được cho là do căng thẳng, thiếu ngủ. Tuy nhiên, những biểu hiện này cũng có thể liên quan đến sự thay đổi lượng đường trong máu.

Sinh tố bổ sung protein (loại thức uống được xay từ trái cây, sữa hoặc các nguyên liệu giàu đạm) có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu chứa nhiều trái cây giàu carbohydrate, nước ép hoặc đường bổ sung.

Ngoài ra, một số loại bột protein dùng để pha chế cũng chứa thêm đường, khiến người uống vô tình nạp nhiều đường hơn dự kiến.

Những thành phần có thể khiến đường huyết tăng nhanh

Chia sẻ trên tờ Infobae, TS Erin Scholten, bác sĩ nội tiết thuộc hệ thống y tế Jefferson Health (Mỹ), cho biết sinh tố có thể khiến đường huyết tăng nhanh nếu chứa nhiều trái cây giàu carbohydrate, đặc biệt khi kết hợp với nước ép hoặc chất tạo ngọt. Lượng đường trong thức uống có thể tăng đáng kể tùy vào số lượng và cách kết hợp các nguyên liệu.

Đồng quan điểm, bác sĩ Omodamola Aje, chuyên gia nội tiết tại Berkshire Medical Center (Mỹ), lưu ý sinh tố chứa nhiều chuối, dâu tây và xoài có thể làm tăng đường huyết sau khi uống, nhất là khi thiếu protein và chất béo để cân đối thành phần dinh dưỡng.

Sinh tố chứa nhiều trái cây, nước ép hoặc đường bổ sung có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau khi uống. Ảnh: Infobae.

Ngoài ra, một số loại bột protein tạo hương vị còn chứa đường bổ sung, khiến người uống vô tình nạp thêm đường mà không nhận ra.

Không chỉ thành phần, cách chế biến cũng ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết. Khi xay trái cây và rau củ thành sinh tố, cấu trúc thực phẩm bị phá vỡ, khiến carbohydrate có thể dễ được tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Trong khi đó, ăn trái cây nguyên quả đòi hỏi phải nhai, đồng thời giữ được cấu trúc và chất xơ, góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa. Với nước ép trái cây, việc loại bỏ phần lớn chất xơ có thể khiến người dùng tiêu thụ một lượng đường đáng kể trong thời gian ngắn mà không cảm thấy no tương ứng.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào lượng carbohydrate trong mỗi khẩu phần, nguyên liệu đi kèm và khả năng điều hòa đường huyết của từng người. Trái cây vẫn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi cho sức khỏe; vấn đề chủ yếu nằm ở lượng sử dụng và cách chế biến.

Đối với người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết, việc lựa chọn nguyên liệu càng cần được chú trọng. Người dùng nên hạn chế thêm đường, mật ong và nước ép vào sinh tố, đồng thời kiểm tra thành phần của các loại bột protein tạo hương vị.

Bên cạnh đó, kết hợp trái cây với nguồn protein phù hợp, chẳng hạn sữa chua không đường, cũng giúp cân đối giá trị dinh dưỡng của thức uống.

Cách uống sinh tố hợp lý

Theo các chuyên gia, người dùng không nhất thiết phải loại bỏ sinh tố protein khỏi chế độ ăn. Thay vào đó, cần điều chỉnh công thức để hạn chế lượng đường bổ sung và cân đối các chất dinh dưỡng.

Khi uống sinh tố, nên ưu tiên trái cây ít chế biến, hạn chế đường bổ sung, chọn chất béo không bão hòa và chú ý tổng lượng carbohydrate trong mỗi khẩu phần. Ảnh: Infobae.

Ưu tiên trái cây nguyên quả: Có thể chọn các loại quả mọng và kết hợp nhiều loại trái cây với lượng phù hợp, thay vì sử dụng quá nhiều trái cây trong một ly sinh tố.

Hạn chế nước ép và đường bổ sung: Nước lọc, sữa không đường hoặc đồ uống thực vật không đường là những lựa chọn có thể cân nhắc. Khi mua bột protein, nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng để nhận biết lượng đường bổ sung.

Bổ sung protein và chất béo không bão hòa: Sữa chua Hy Lạp không đường, các loại hạt hoặc một lượng bơ phù hợp có thể giúp cân đối thành phần dinh dưỡng.

Chú ý tổng lượng carbohydrate: Một ly sinh tố có thể chứa nhiều carbohydrate hơn dự kiến nếu kết hợp nhiều loại trái cây, sữa có đường, mật ong và bột protein tạo vị ngọt.

Bác sĩ Aje cũng gợi ý ưu tiên các bữa ăn có sự kết hợp giữa protein, chất béo lành mạnh và thực phẩm giàu chất xơ. Chẳng hạn, trứng luộc ăn cùng bơ và rau; sữa chua Hy Lạp không đường với các loại hạt và quả mọng; hoặc thịt gà, cá hồi ăn kèm salad đều là những lựa chọn có thể cân nhắc để đa dạng hóa khẩu phần.

Sinh tố bổ sung protein có thể giúp tăng lượng đạm trong khẩu phần, nhưng lợi ích còn phụ thuộc vào thành phần, lượng sử dụng và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Người mắc đái tháo đường nên kiểm soát lượng carbohydrate theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thay vì chỉ dựa vào việc thức uống có chứa trái cây hay protein để đánh giá mức độ lành mạnh.