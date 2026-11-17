Nước ép cà rốt giàu vitamin và giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng. Sau đây là các tác dụng chính của loại nước uống này:

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Beta-carotene là một sắc tố thực vật có trong cà rốt, tạo nên màu cam đặc trưng của loại rau này. Nó cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép cà rốt có thể cải thiện khả năng phản ứng của tế bào miễn dịch với các mối nguy tiềm ẩn, chẳng hạn như vi khuẩn gây nhiễm trùng.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp, sức khỏe thận và xương

Một cốc nước ép cà rốt chứa khoảng 689 mg kali. Đây là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn cung cấp đủ kali có thể góp phần kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, việc bổ sung đủ kali còn có liên quan đến nguy cơ sỏi thận thấp hơn và sức khỏe xương tốt hơn.

Tuy nhiên, không nên xem nước ép cà rốt là thức uống có tác dụng trực tiếp phòng ngừa bệnh tim mạch, sỏi thận hay loãng xương. Người mắc bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu thường xuyên uống nước ép cà rốt.

Nước ép cà rốt có thể hỗ trợ sức khỏe thận nếu uống với lượng vừa phải nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa: AI

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Cà rốt rất giàu vitamin A và các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Thiếu vitamin A có thể gây ra tình trạng khô mắt, tức là bạn không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc bóng tối. Lutein và zeaxanthin là những hợp chất giúp bảo vệ mắt bạn khỏi tác hại của ánh sáng.

Những lưu ý khi sử dụng

Nước ép cà rốt an toàn và mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng có một vài điều cần lưu ý khi sử dụng:

- Nước ép trái cây đóng hộp có thể chứa rất nhiều đường bổ sung. Lượng đường bổ sung tối đa hằng ngày được khuyến nghị là 25g đối với phụ nữ và 36g đối với nam giới. Để lượng đường thấp hơn, hãy chọn nước ép nguyên chất.

Nếu không có nước ép nguyên chất, hãy đọc nhãn thông tin dinh dưỡng để chọn loại có lượng đường bổ sung thấp nhất.

- Hãy cẩn thận khi uống nước ép chưa tiệt trùng nếu bạn có hệ miễn dịch suy yếu hoặc đang mang thai.