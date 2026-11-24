Tác giả: Jared Diamond / NXB Thế Giới - Omega+

Súng, Vi trùng và Thép (tái bản 2026)

Tại sao lịch sử nhân loại lại diễn ra khác nhau trên mỗi châu lục? Trong Súng, Vi trùng và Thép, Jared Diamond lần theo 13.000 năm lịch sử để lý giải cách địa lý, môi trường, dịch bệnh và công nghệ định hình vận mệnh các nền văn minh. Tác phẩm từng đoạt giải Pulitzer, bán hàng triệu bản trên thế giới và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Loài người đã xuất hiện trên Trái Đất như thế nào?

Lịch sử loài người khởi đầu ở châu Phi khoảng 7 triệu năm trước. Tổ tiên chúng ta đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa trước khi đặt chân tới những lục địa khác.

Một điểm xuất phát thích hợp để từ đó so sánh những diễn tiến lịch sử trên các lục địa khác nhau là khoảng 11.000 năm TCN ¹. Thời điểm này đại khái tương ứng với lúc khởi đầu cuộc sống theo làng mạc ở một vài khu vực trên thế giới, sự di dân đầu tiên của châu Mỹ mà mọi người đều nhất trí, cuối thế Pleitoxen (Canh Tân) và Thời kỳ Băng hà sau cùng, và là lúc khởi đầu của cái mà các nhà địa chất gọi là Kỷ nguyên Gần Đây Nhất (Recent Era) ².

Việc thuần hóa cây trồng và vật nuôi đã bắt đầu ít nhất là ở một khu vực của thế giới trong vòng vài ngàn năm kể từ thời điểm này. Vào lúc đó, có phải các dân tộc sống ở một số lục địa đã có lợi thế xuất phát hoặc ưu thế rõ ràng so với các dân tộc sống ở các lục địa khác hay không?

Nếu vậy thì có lẽ cái lợi thế xuất phát ấy, được phóng đại trong vòng 13.000 năm qua, sẽ cung cấp lời đáp cho câu hỏi của Yali. Vì thế, chương này sẽ cung cấp một cái nhìn chớp nhoáng về lịch sử loài người trên tất cả các lục địa, trong hàng triệu năm, từ khởi thủy của chúng ta với tư cách một loài cho tới 13.000 năm trước.

Lịch sử loài người khởi đầu ở châu Phi khoảng 7 triệu năm trước. Tranh minh họa: Science News.

Từng ấy chuyện sẽ được tóm gọn trong không quá 20 trang sách. Đương nhiên, tôi sẽ lướt qua các tiểu tiết và chỉ nhắc tới những gì tôi cho là các xu hướng có liên quan nhiều nhất đến cuốn sách này.

Những họ hàng còn sống gần gũi nhất của chúng ta là ba loài vượn lớn còn sống sót: khỉ đột (vượn gorilla), tinh tinh thường và tinh tinh lùn (còn gọi là bonobo). Việc chúng chỉ sống tại châu Phi, cùng với sự hiện diện của nhiều chứng cứ hóa thạch, cho thấy những giai đoạn sớm nhất của sự tiến hóa loài người cũng đã diễn ra tại châu Phi. Khác với lịch sử các loài vật, lịch sử loài người đã khởi đầu tại đó chừng 7 triệu năm trước (ước tính dao động trong khoảng từ 5 đến 9 triệu năm trước).

Vào khoảng thời gian đó, một quần thể vượn châu Phi đã tách ra thành nhiều nhóm, trong đó một nhóm đã tiến hóa thành khỉ đột ngày nay, nhóm thứ hai tiến hóa thành hai nhóm tinh tinh hiện đại, và nhóm thứ ba thì tiến hóa thành người. Dòng khỉ đột hình như đã tách ra ít lâu trước khi hai dòng tinh tinh và dòng người tách khỏi nhau.

Hóa thạch cho thấy dòng tiến hóa dẫn đến chúng ta đã đạt đến tư thế chủ yếu đứng thẳng vào khoảng 4 triệu năm trước, sau đó thì bắt đầu tăng dần về kích thước cơ thể và kích thước tương đối của não bộ vào khoảng 2,5 triệu năm trước. Những người nguyên thủy này thường được gọi là Australopithecus africanus, Homo habilis và Homo erectus, hình như loài sau đã tiến hóa từ loài trước trong chuỗi thứ tự trên.

Mặc dù Homo erectus, giai đoạn vào khoảng 1,7 triệu năm trước, gần với người hiện đại chúng ta về kích thước cơ thể, song kích thước não bộ của họ thì vẫn chưa bằng phân nửa của chúng ta. Công cụ bằng đá bắt đầu trở nên phổ biến vào khoảng 2,5 triệu năm trước, nhưng chúng chỉ là những mảnh tước hoặc được ghè đẽo rất thô sơ. Đối với tầm quan trọng và sự khác biệt về sinh vật học, Homo erectus tuy có hơn vượn nhưng vẫn còn kém xa so với người hiện đại.

¹ Trong sách này, các niên đại trong khoảng 15.000 năm trở lại đây sẽ được trích dẫn như là niên đại cácbon phóng xạ đã điều chỉnh, chứ không phải niên đại cácbon phóng xạ chưa điều chỉnh. Sự khác biệt giữa hai loại niên đại này sẽ được giải thích ở Chương 5. Niên đại điều chỉnh là các niên đại được cho là sát hợp hơn với thời điểm thực tế theo lịch đại.

Độc giả nào đã quen với các niên đại chưa điều chỉnh sẽ cần phải ghi nhớ sự khác biệt này mỗi khi họ cảm thấy hình như tôi đưa ra những niên đại sai, xưa hơn so với những niên đại mà họ đã quen gặp.

Chẳng hạn, niên đại của chân trời khảo cổ Clovis ở Bắc Mỹ thường được cho là khoảng 9.000 năm TCN (11.000 năm trước), nhưng thay vào đó tôi lại đưa ra niên đại khoảng 11.000 năm TCN (13.000 năm trước), bởi niên đại thường được trích dẫn là niên đại chưa điều chỉnh – TG.

² Tức thế Canh Tân (Halocene) theo cách gọi bây giờ - BT.