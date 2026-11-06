Loại muối có thể giúp ngăn gần 3 triệu ca tử vong mỗi năm, nhiều người chưa biết

Theo các nhà khoa học, chế độ ăn chứa quá nhiều natri nhưng thiếu kali có thể khiến huyết áp tăng cao, kéo theo nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy giảm chức năng thận. Giải pháp thay thế một phần natri bằng kali trong muối ăn được đánh giá có tiềm năng mang lại lợi ích lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Nếu được áp dụng trên phạm vi toàn cầu, giải pháp này có thể giúp phòng tránh khoảng 2,96 triệu ca tử vong và 10,17 triệu trường hợp mắc mới bệnh tim mạch hoặc bệnh thận mạn tính mỗi năm.

Muối thay thế chứa kali clorua giúp giảm lượng natri hấp thụ, đồng thời bổ sung kali cho cơ thể, góp phần kiểm soát huyết áp. Ảnh minh họa

Loại muối được đề cập trong nghiên cứu là sản phẩm phối trộn kali clorua với natri clorua, thay vì sử dụng hoàn toàn natri clorua như muối ăn thông thường. Nhờ đó, lượng natri đưa vào cơ thể được giảm xuống, trong khi hàm lượng kali tăng lên mà hương vị món ăn không bị thay đổi đáng kể.

Giáo sư Bruce Neal, chuyên gia của Viện George về Sức khỏe toàn cầu, cho biết việc ăn nhiều natri nhưng không cung cấp đủ kali là hai yếu tố bất lợi đối với huyết áp. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng, bao gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh thận. Do vậy, việc điều chỉnh tỷ lệ natri và kali trong muối ăn có thể giúp tác động đồng thời đến hai yếu tố nguy cơ nói trên.

Một điểm đáng chú ý của nghiên cứu là ngay cả khi giải pháp chỉ được áp dụng đối với lượng muối sử dụng trong chế biến thức ăn tại gia đình, ước tính khoảng 1,85 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới cũng có thể được ngăn ngừa.

Dù vậy, khả năng triển khai giải pháp này còn phụ thuộc vào thói quen tiêu dùng và nguồn cung thực phẩm. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, hơn 70% lượng muối mà người dân hấp thụ đến từ thực phẩm chế biến công nghiệp và các món ăn tại nhà hàng. Vì thế, các nhà nghiên cứu nhận định doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và ngành dịch vụ ăn uống cần tham gia tích cực để mở rộng việc sử dụng muối thay thế.

Người mắc bệnh thận nặng hoặc đang sử dụng một số loại thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng muối bổ sung kali để tránh nguy cơ tăng kali máu. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sản phẩm chứa kali không phải lựa chọn an toàn đối với mọi đối tượng. Người mắc bệnh thận nặng hoặc đang điều trị bằng những loại thuốc có khả năng làm tăng kali trong máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Việc bổ sung kali không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị có điều kiện về việc sử dụng muối thay thế chứa kali nhằm góp phần kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trưởng thành.

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh, các con số về số ca tử vong và mắc bệnh có thể phòng tránh đều được tính toán thông qua mô hình dự báo, chưa phải kết quả thực tế đã được xác nhận trên quy mô toàn cầu. Dù vậy, những ước tính này cho thấy thay đổi thành phần muối ăn là một biện pháp có tiềm năng triển khai tương đối thuận tiện, góp phần hạn chế gánh nặng bệnh tim mạch và bệnh thận trên thế giới.