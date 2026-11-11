Loài mực quái vật dài hơn 10 m từng thống trị đại dương tiền sử

Trong số những sinh vật bí ẩn nhất của đại dương tiền sử có Tusoteuthis longa, một loài mực khổng lồ sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 80 triệu năm trước. Chúng từng sinh sống trong vùng biển nội địa bao phủ một phần Bắc Mỹ ngày nay. Với chiều dài ước tính khoảng 8–11 m tính cả xúc tu, Tusoteuthis có thể sánh với những loài mực khổng lồ hiện đại.

Điều thú vị là các nhà cổ sinh vật học không tìm thấy nguyên vẹn cơ thể chúng. Phần lớn bằng chứng chỉ là hóa thạch của gladius – cấu trúc nâng đỡ bên trong cơ thể mực, đôi khi được ví như bộ xương sống. Do phần lớn cơ thể mực được cấu tạo từ mô mềm nên rất khó hóa thạch. Từ những di tích ít ỏi này, giới khoa học phải tái dựng hình dáng và kích thước của sinh vật đã tuyệt chủng.

Một cái tên đáng chú ý khác là Enchoteuthis melanae, một loài động vật chân đầu cổ đại có thể đạt chiều dài khoảng 12 m theo một số ước tính. Chúng thuộc nhóm cephalopod không có vỏ ngoài, từng sinh sống trong đại dương thời khủng long. Tuy nhiên, kích thước thực tế vẫn còn nhiều tranh luận vì hóa thạch chủ yếu là những bộ phận cứng còn sót lại, không phải toàn bộ cơ thể.

Ảnh: nationalgeographic.fr

Điều khiến thế giới động vật chân đầu tiền sử càng hấp dẫn là những phát hiện về các hóa thạch hàm khổng lồ. Năm 2026, nghiên cứu về Nanaimoteuthis haggarti cho thấy từng tồn tại một loài bạch tuộc cổ đại có thể dài tới 19 m, sống cách đây hơn 80 triệu năm. Dù ban đầu được xếp vào nhóm mực ma cà rồng, các nhà khoa học hiện xác định chúng thuộc nhóm bạch tuộc có vây. Đây là một lời nhắc thú vị rằng những kẻ săn mồi khổng lồ thời tiền sử không chỉ có cá mập hay bò sát biển.

Việc nghiên cứu những sinh vật này gặp nhiều khó khăn bởi mô mềm hiếm khi được bảo tồn. Các nhà khoa học thường phải dựa vào hóa thạch hàm, cấu trúc nâng đỡ bên trong và so sánh với những loài hiện đại để ước tính kích thước. Vì thế, những con số về chiều dài của chúng vẫn có thể được điều chỉnh khi xuất hiện bằng chứng mới.

Dù vậy, các hóa thạch ít ỏi cũng đủ cho thấy động vật chân đầu đã nhiều lần tiến hóa theo hướng khổng lồ. Đại dương thời khủng long có thể từng chứa những sinh vật xúc tu đồ sộ, góp phần tạo nên một thế giới săn mồi phức tạp mà ngày nay chúng ta mới chỉ hiểu được một phần.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.