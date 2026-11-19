Ngày 18-11, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt - cho biết, trong chương trình điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và bảo tồn các loài thú guốc chẵn năm 2026, đơn vị lần đầu ghi nhận hình ảnh Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) ngoài tự nhiên tại khu bảo tồn bằng hệ thống camera bẫy ảnh.

Hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh. Ảnh: NS/NDO

Theo thông tin từ Ban Quản lý, hình ảnh đầu tiên được ghi lại vào đêm 27-8-2026. Trong những tháng tiếp theo, camera tiếp tục ghi nhận loài này vào các ngày 3, 7 và 11-9; ngày 3 và 25-10. Đáng chú ý, Mang Pù Hoạt xuất hiện ở nhiều vị trí, vào cả ban đêm, buổi sáng và buổi chiều.

Việc ghi nhận hình ảnh tại nhiều thời điểm cho thấy loài thú này vẫn hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên ở Pù Hoạt. Tuy nhiên, lãnh đạo khu bảo tồn lưu ý, dữ liệu từ đợt khảo sát hiện chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể cũng như quy mô quần thể tại đây.

Mang Pù Hoạt còn được biết đến với tên gọi Mang Roosevelt, thuộc họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn; được mô tả lần đầu vào năm 1929. Trong thời gian dài, thông tin về sự tồn tại và phân bố của chúng ngoài tự nhiên rất hạn chế, khiến Mang Pù Hoạt từng bị nghi ngờ đã tuyệt chủng.

Loài thú này có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20 kg, bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu. Cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Mang Pù Hoạt thường sinh sống trong những khu rừng kín thường xanh, có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700 m.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) - mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố ở Pù Hoạt (Nghệ An) và các khu vực Xuân Liên, Pù Luông (Thanh Hóa).

Trước đó, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa), các kết quả điều tra thực địa và phân tích mẫu di truyền cũng ghi nhận sự tồn tại của Mang Pù Hoạt. Những dữ liệu này góp phần bổ sung tư liệu khoa học về phạm vi phân bố của loài tại Việt Nam.

Để đánh giá đầy đủ hơn hiện trạng quần thể, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt dự kiến tiếp tục mở rộng phạm vi đặt camera bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN từ các mẫu thu thập ngoài thực địa. Kết quả sẽ là cơ sở đề xuất giải pháp bảo vệ phù hợp.

Mang Pù Hoạt không phải loài quý hiếm duy nhất được ghi nhận tại khu vực này. Những năm gần đây, hệ thống camera bẫy ảnh ở Pù Hoạt còn phát hiện mèo gấm vào các năm 2024, 2025 và 2026; sói lửa năm 2024 và beo lửa năm 2025.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, quản lý hơn 85.700 ha rừng và đất lâm nghiệp. Đây là 1 trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, có giá trị quan trọng đối với bảo tồn hệ sinh thái rừng và các loài động vật hoang dã quý hiếm.