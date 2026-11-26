Lốp dự phòng có nhiều loại, từ lốp kích thước đầy đủ đến lốp nhỏ gọn, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Hiểu rõ đặc điểm của từng loại sẽ giúp tài xế đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Hình minh họa Lốp dự phòng cho ô tô: Loại nào phù hợp với bạn?. Ảnh: SlashGear

Lốp dự phòng kích thước đầy đủ (full-size spare) là loại lốp giống hệt bốn lốp chính trên xe, cho phép tài xế tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, loại lốp này chiếm nhiều không gian lưu trữ và thường đắt hơn. Để tận dụng tối đa, tài xế nên luân chuyển lốp dự phòng vào vị trí lốp chính định kỳ, đảm bảo lốp dự phòng luôn trong tình trạng tốt.

Nếu không muốn đầu tư vào lốp dự phòng kích thước đầy đủ, tài xế có thể chọn lốp dự phòng tiêu chuẩn không nhất thiết phải khớp với bốn lốp chính. Loại này vẫn đảm bảo kích thước phù hợp với xe nhưng có thể sử dụng vành khác, giúp tiết kiệm chi phí.

Một số hãng xe như Ford còn trang bị lốp dự phòng không khớp vành nhưng vẫn cùng kích thước với lốp chính, tuy nhiên chỉ dùng tạm thời.

Lốp dự phòng nhỏ gọn (compact spare), còn gọi là lốp donut, là loại phổ biến trên nhiều dòng xe, đặc biệt là Toyota. Lốp này nhẹ hơn, chiếm ít không gian nhưng có tốc độ tối đa thường không quá 88 km/h. Tài xế cần thay thế lốp donut bằng lốp chính mới càng sớm càng tốt.

Quy tắc 50-50 (giới hạn tốc độ dưới 80 km/h và di chuyển không quá 80 km) là lời khuyên phổ biến khi sử dụng loại lốp này.

Lốp dự phòng bơm hơi (inflatable spare) là loại lốp cần được bơm trước khi sử dụng, phù hợp với xe có không gian lưu trữ hạn chế. Một số xe như Rivian R1S được trang bị loại lốp này cùng bộ dụng cụ đi kèm. Tuy nhiên, tài xế cần đảm bảo có sẵn thiết bị bơm hơi di động nếu xe không được trang bị sẵn.

Khi lựa chọn lốp dự phòng, tài xế cần cân nhắc thói quen lái xe. Nếu thường di chuyển trong thành phố, lốp nhỏ gọn hoặc bơm hơi có thể đủ dùng. Ngược lại, với hành trình dài trên cao tốc, lốp kích thước đầy đủ sẽ an toàn và tiện lợi hơn. Ngoài ra, chi phí và không gian lưu trữ cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi xe không được trang bị lốp dự phòng từ nhà sản xuất.