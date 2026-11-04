Loại lá ở Trung Quốc ví như 'lá tiên', tại Việt Nam không thiếu

Nhiều người trên mạng nói lá dâu tằm là 'lá tiên' tốt cho phổi. Tôi có thể hãm lá dâu tằm uống hằng ngày như trà không? Liều lượng bao nhiêu là phù hợp? Xin bác sĩ tư vấn! (Phạm Ngọc Băng - Cần Thơ).

BSCKI Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3 tư vấn:

Trong y học cổ truyền Trung Hoa, lá dâu tằm được ví như “lá tiên”, sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền. Dược liệu này có tên gọi là tang diệp, được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị một số triệu chứng liên quan đến đường hô hấp và mắt.

Lá dâu tằm có tác dụng sơ tán phong nhiệt, thanh phế, nhuận táo, thanh can và làm sáng mắt. Vị thuốc thường được sử dụng trong các trường hợp ho khan, khô họng, đau đầu, mắt đỏ hoặc nhìn mờ do những nguyên nhân phù hợp với thể bệnh.

Bản thảo Cương mục ghi chép lại: "Nước sắc lá dâu tằm, dùng thay trà, chỉ tiêu khát, lợi ngũ tạng". Vì vậy, sương tang diệp còn có tên gọi khác là: Thần tiên diệp, tiên tang diệp.

Trong y học cổ truyền, lá dâu tằm còn được phối hợp với các dược liệu khác để tạo thành những bài thuốc có công dụng khác nhau.

Lá dâu tốt cho cơ quan hô hấp. Ảnh: Sohu.

Theo nguyên tắc phối ngũ của y học cổ truyền, lá dâu tằm có thể kết hợp với một số dược liệu khác nhằm hỗ trợ các mục đích điều trị nhất định.

Lá dâu tằm và hoa cúc: Thường được phối hợp trong các bài thuốc hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mắt đỏ hoặc khó chịu ở mắt theo thể bệnh y học cổ truyền.

Lá dâu tằm và tang chi: Được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ điều trị đau nhức, tê bì chân tay liên quan đến chứng phong thấp.

Lá dâu tằm và vừng đen: Theo y học cổ truyền, sự kết hợp này hướng tới tác dụng dưỡng can, bổ âm, thường được nhắc đến trong các trường hợp chóng mặt, nhìn mờ do can thận âm hư.

Lá dâu tằm và tô tử: Có thể phối hợp trong các bài thuốc hỗ trợ giảm ho, khó thở, tùy nguyên nhân và thể bệnh.

Lá dâu tằm và tang bạch bì: Được dùng trong một số bài thuốc nhằm thanh phế, giảm ho, bình suyễn.

Ngoài ra, tang diệp còn xuất hiện trong bài thuốc Tang cúc ẩm, thường được sử dụng theo y học cổ truyền trong các trường hợp cảm mạo phong nhiệt với biểu hiện ho, sốt và khó chịu đường hô hấp.

Dù vậy, hiệu quả của từng bài thuốc phụ thuộc vào thành phần, liều lượng, cách phối hợp và tình trạng cụ thể của người bệnh. Người dân không nên tự ý kết hợp dược liệu để điều trị bệnh tại nhà. Tang diệp khô dùng từ 5-12g mỗi ngày; lá tươi không quá 30g.

Người mắc bệnh mạn tính, đang sử dụng thuốc điều trị, nhất là thuốc kiểm soát đường huyết hoặc huyết áp, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên do nguy cơ tương tác hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.