Loài gấu mèo có ngoại hình chưa từng thấy, giới khoa học hé lộ bí ẩn phía sau

Theo The Washington Post ngày 25/7/2026, Jimothy là chú gấu mèo sống tại thành phố Seattle (Mỹ), bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ ngoại hình khác biệt.

Chú có thân hình và chiếc đuôi ngắn bất thường, phần lưng cong rõ rệt. Các chuyên gia cho rằng Jimothy có thể mắc hội chứng cột sống ngắn (short spine syndrome), một dạng dị tật hiếm gặp khiến các đốt sống không phát triển hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chú chưa được bác sĩ thú y chính thức kiểm tra để xác nhận tình trạng này.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Jimothy vẫn có thể sinh tồn trong môi trường tự nhiên, nơi các loài động vật phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như thiếu thức ăn và thú săn mồi.

Theo nhà khoa học thần kinh Kelly Lambert, khả năng thích nghi của loài gấu mèo có thể là yếu tố quan trọng giúp Jimothy vượt qua những hạn chế về thể chất. Loài vật này sở hữu bộ não phát triển, khả năng học hỏi linh hoạt cùng đôi chân trước rất khéo léo, giúp chúng leo trèo, tìm kiếm thức ăn và khám phá môi trường sống.

Đặc biệt, sự chăm sóc của gấu mèo mẹ cũng được xem là yếu tố quan trọng. Những đoạn video ghi lại cảnh Jimothy chạy trên đồng cỏ, vượt hàng rào và khám phá thế giới cho thấy chú đã có thể tự di chuyển khá linh hoạt.

Chỉ trong khoảng một tuần, hình ảnh Jimothy thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Chú thậm chí còn được thành phố vinh danh bằng một tuyên bố đặc biệt.

Câu chuyện của Jimothy không chỉ khiến nhiều người thích thú mà còn cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của động vật trước những khiếm khuyết bẩm sinh.