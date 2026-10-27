Loại củ xưa mọc hoang không ai ngó, nay là đặc sản được săn lùng vào mùa thu, cứ rao bán là hết sạch, xào trứng hay kho cực ngon

Được ví như “nhân sâm dưới nước” nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào, củ niễng (hay lúa hoang) không chỉ là thứ quà quê giòn ngọt mà còn là nguyên liệu hoàn hảo cho các món ăn thanh nhiệt, bổ dưỡng.

Thực chất là phần thân phình to của một loài cây thuộc họ lúa, củ niễng sở hữu lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và hàm lượng nước cao. Nhờ đặc tính này, loại thực phẩm trên hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả, mang lại cảm giác no lâu và cải thiện chức năng hệ tiêu hóa.

Về mặt dinh dưỡng, củ niễng cung cấp phong phú vitamin C, vitamin E, các vitamin nhóm B (B1, B2) cùng hàng loạt khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, kali, selen và carotene. Nhờ vị ngọt thanh tự nhiên, củ niễng có thể ăn sống, hầm canh, hoặc chế biến thành các món xào, kho đậm đà. Dưới đây là 3 món ăn từ củ niễng, các bạn hãy tham khảo nhé:

1. Củ niễng xào thịt bò

Món xào kết hợp giữa độ giòn ngọt của củ niễng cùng vị mềm ngọt của thịt bò, điểm thêm chút cay nhẹ từ ớt hiểm và mùi thơm đặc trưng của hẹ tươi.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Củ niễng, thịt bò, hẹ tươi, ớt hiểm.

Gia vị: Dầu hào, xì dầu đậm (nước tương), rượu nấu ăn, muối, dầu ăn.

Cách làm:

- Sơ chế: Củ niễng bóc sạch vỏ, gọt bỏ phần gốc già, thái lát mỏng hoặc dạng sợi rồi chần sơ qua nước sôi, vớt ra để ráo. Thịt bò thái sợi, ướp cùng chút rượu nấu ăn, xì dầu và dầu ăn trong 10 phút để thịt mềm mượt khi xào.

- Xào thịt bò: Đun nóng dầu ăn trên chảo, cho thịt bò vào đảo nhanh tay dưới lửa lớn. Khi thịt vừa chuyển màu, lập tức trút ra đĩa để giữ độ mềm, tránh bị khô cứng.

- Xào củ niễng: Tận dụng lượng dầu còn lại trong chảo, phi thơm ớt hiểm cắt nhỏ rồi cho củ niễng vào xào trên lửa vừa. Khi củ niễng hơi mềm và tỏa hương thơm tự nhiên, trút phần thịt bò đã xào vào đảo chung.

- Nêm nếm và hoàn thiện: Nêm 1 thìa dầu hào, chút muối và xì dầu cho vừa vị. Cuối cùng, thả hẹ cắt khúc vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay để hẹ vừa chín tới, giữ trọn hương thơm.

2. Củ niễng kho tương

Cách chế biến này mang lại phần củ niễng mềm mại, ngấm đều sốt tương sền sệt, rất thích hợp thưởng thức cùng cơm nóng trong những ngày se lạnh.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 5-7 củ niễng.

- 3 thìa nước tương nhạt, 1 thìa nước tương đậm.

- 1 thìa đường, chút muối, dầu mè, hành lá.

Cách nấu:

- Sơ chế: Củ niễng bóc vỏ, rửa sạch, thái lát chéo dày khoảng 4cm.

- Áp chảo: Đun nóng ít dầu ăn trong chảo, cho củ niễng vào đảo trên lửa nhỏ đến khi hai mặt sém vàng nhẹ và hơi nhăn lại. Bước này giúp rút bớt nước thừa, giúp củ niễng dễ thấm sốt và giòn bùi hơn.

- Om gia vị: Cho nước tương nhạt, nước tương đậm, muối và một lượng đường vừa phải (tránh cho nhiều làm mất vị thanh). Rưới thêm chút nước nóng, đậy nắp và đun trên lửa vừa.

- Thành phẩm: Hạ lửa nhỏ, om khoảng 5 phút đến khi phần nước sốt cô đặc sền sệt thì tắt bếp. Rưới vài giọt dầu mè tạo độ bóng thơm và rắc hành lá cắt nhỏ lên trên trước khi thưởng thức.

3. Củ niễng xào trứng

Nguyên liệu:

- Củ niễng tươi: 500g

- Trứng gà: 5 quả

- Hành lá

- Rau mùi

- Gia vị: Bột canh, hạt tiêu, mì chính…

Hướng dẫn chọn củ niễng tươi, ngon

Nguyên liệu đóng vai trò quan trọng, quyết định đến độ tươi ngon của món ăn. Theo những đầu bếp lâu năm, khi mua bạn nên chọn những củ mập, to, bề mặt căng tròn, cầm lên có cảm giác nặng tay.

Lớp vỏ ngoài của củ niễng phải tươi, không dập nát. Thường những củ có vỏ màu xanh mạ hoặc hơi ngả sang tím sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt, củ niễng muốn ngon phải mua từ buổi sáng sớm để đảm bảo củ luôn tươi và mọng nước.

Cách làm củ niễng xào trứng tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Củ niễng mua về bạn bóc bỏ phần vỏ màu sẫm ở bên ngoài rồi rửa sạch. Có nhiều cách thái niễng khác nhau, bạn có thể thái miếng vát hoặc thái chỉ đều được.

Phần hành lá, rau mùi đem cắt bỏ rễ rồi rửa nhiều lần với nước cho sạch đất bẩn.

Đập 5 quả trứng gà ra bát rồi nêm vào đây một chút bột canh, mì chính sau đó dùng đũa đánh cho trứng bông lên.

Bước 2: Xào củ niễng

Sau khi đã sơ chế xong hết nguyên liệu, bạn bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi phi thơm phần đầu hành tươi.

Khi thấy hành chuyển vàng, bạn trút phần củ niễng đã thái ở bước 1 vào, đảo thật đều tay chừng 3 - 5 phút. Quan sát thấy niễng đã gần chín tới, bạn cho trứng gà vào rồi đảo nhanh tay để trứng bám vào bề mặt của củ niễng.

Xào củ niễng với trứng trong vòng 3 phút thì thêm hành lá thái nhỏ, nêm nếm lại cho món ăn vừa miệng là có thể tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành món ăn

Bày củ niễng ra đĩa rồi trang trí bằng ớt tươi và rau mùi. Món này nên ăn khi còn nóng, trước lúc thưởng thức bạn nhớ rắc lên trên một chút hạt tiêu để củ niễng xào trứng thêm hấp dẫn hơn nhé.

Thành phẩm

Món củ niễng xào trứng dễ làm mà hương vị cực kỳ thơm ngon. Vị củ niễng chín tới giòn ngọt, bùi bùi, thêm trứng gà thơm ngậy hòa quyện vào nhau tạo nên một món ngon mà cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích mê.