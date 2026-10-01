Loại củ nào nên ăn cả vỏ, loại nào nhất định phải gọt đi?

Không phải loại củ nào cũng cần gọt vỏ trước khi chế biến. Với một số loại, phần vỏ chứa thêm chất xơ và các hợp chất thực vật; ngược lại, có những loại nên được gọt bỏ để giảm nguy cơ nhiễm bẩn hoặc loại bỏ phần vỏ không phù hợp để ăn.

Những loại củ có thể ăn cả vỏ

Trên thực tế, cà rốt có thể ăn cả vỏ nhưng nhiều người vẫn gọt đi. Ảnh minh họa

Khoai tây: Nếu khoai tây còn tươi, không xanh, không mọc mầm và được rửa sạch, phần vỏ có thể ăn được. Giữ vỏ cũng giúp món ăn có thêm chất xơ. Tuy nhiên, những củ đã chuyển màu xanh hoặc mọc mầm không nên ăn, bởi khoai tây có thể chứa hàm lượng glycoalkaloid cao hơn, đặc biệt là solanine.

Khoai lang: Vỏ khoai lang có thể ăn được và chứa chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất. Nếu củ còn nguyên vẹn, không bị dập úng hay hư hỏng, chỉ cần chà rửa kỹ dưới vòi nước trước khi nấu. Luộc hoặc nướng cả củ là cách đơn giản để giữ lại phần vỏ.

Củ cải đỏ: Củ cải đỏ thường được ăn cả phần vỏ mỏng sau khi rửa sạch. Lớp vỏ bên ngoài chứa chất xơ và các hợp chất thực vật. Nếu củ còn non, tươi và không bị dập, việc giữ vỏ cũng giúp tiết kiệm thời gian sơ chế.

Cà rốt: Cà rốt không bắt buộc phải gọt vỏ. Nếu được rửa và chà sạch, có thể chế biến cả củ. Phần vỏ và lớp thịt ngay bên dưới chứa nhiều chất xơ cùng các carotenoid. Với cà rốt non, việc gọt vỏ thường không cần thiết.

Những loại củ nên gọt vỏ trước khi ăn

Muốn ăn khoai mì, chúng ta phải gọt vỏ và nấu chín đúng cách. Ảnh minh họa

Sắn (khoai mì): Đây là loại củ cần đặc biệt lưu ý. Sắn tươi chứa các hợp chất có thể giải phóng cyanide, trong đó hàm lượng thường cao hơn ở phần vỏ. Vì vậy, cần bóc vỏ, ngâm và nấu chín đúng cách trước khi ăn; không nên ăn sắn sống hoặc chế biến sơ sài.

Khoai môn: Phần vỏ và lớp nhựa của khoai môn có thể gây ngứa, kích ứng da và niêm mạc ở một số người. Vì vậy, nên gọt vỏ trước khi chế biến và nấu chín kỹ.

Củ năng: Củ năng (water chestnut) thường được gọt bỏ lớp vỏ trước khi ăn. Phần vỏ tiếp xúc với đất và nước có thể mang vi sinh vật, trong khi lớp vỏ bên ngoài khá cứng và không phải phần thường được sử dụng trong chế biến.

Củ sen: Củ sen có thể ăn được cả vỏ nếu được làm sạch kỹ, nhưng trong thực tế thường được gọt mỏng để loại bỏ đất cát bám bên ngoài và giúp món ăn có màu sắc, kết cấu đẹp hơn. Nếu gọt, chỉ nên lấy đi lớp vỏ mỏng thay vì cắt bỏ quá nhiều phần thịt củ.

Gọt vỏ không quan trọng bằng rửa sạch

Với những loại củ có thể ăn cả vỏ, điều quan trọng là phải làm sạch đúng cách. Không nên chỉ xả nước qua loa rồi ăn ngay, đặc biệt với những củ có nhiều đất cát bám trên bề mặt.

Có thể rửa dưới vòi nước sạch và dùng bàn chải thực phẩm để chà nhẹ những vị trí bám đất. Không nên dùng xà phòng hoặc chất tẩy rửa gia dụng để rửa rau củ.

Đồng thời, cần bỏ những phần bị dập, thối, mốc hoặc có dấu hiệu bất thường. Việc giữ lại lớp vỏ chỉ có lợi khi nguyên liệu còn tươi, được bảo quản phù hợp và làm sạch kỹ.

Như vậy, không có quy tắc rằng cứ ăn rau củ là phải gọt vỏ. Khoai lang, cà rốt, củ cải đỏ hay khoai tây không xanh, không mọc mầm có thể được chế biến cả vỏ sau khi làm sạch. Trong khi đó, với sắn và khoai môn, việc loại bỏ vỏ và chế biến đúng cách lại là bước quan trọng để đảm bảo an toàn khi ăn.