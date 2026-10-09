Loại chuối 'lạ' ở Việt Nam: Không ngon như chuối thường khi ăn trực tiếp, luộc lên lại ngọt thơm như mật ong, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn

Chuối sáp từ lâu đã trở thành thức quà dân dã gắn với đời sống của người dân Bến Tre. Khi được luộc chín, loại quả này có phần thịt vàng óng, săn dẻo và vị ngọt đậm hơn chuối ăn tươi thông thường.

Với người dân địa phương, chuối sáp không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn gợi nhắc nếp sống giản dị của miền sông nước. Loại chuối này được bán phổ biến tại các khu chợ và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Luộc chín để giữ hương vị đặc trưng

Trong số các cách chế biến, chuối sáp luộc là món phổ biến và dễ làm nhất. Để chuối đạt độ ngon phù hợp, người dùng nên chọn những quả đã già, vừa bắt đầu chín và có phần vỏ chuyển sang màu vàng.

Chuối được rửa sạch rồi luộc nguyên quả cho đến khi chín kỹ. Lúc đạt độ chín, lớp vỏ bên ngoài thường mềm, mỏng và có thể nứt nhẹ, để lộ phần thịt vàng đậm bên trong.

Trong số các cách chế biến, chuối sáp luộc là món phổ biến và dễ làm nhất. Ảnh minh họa

Phần mật ngọt của chuối tụ lại dọc theo giữa quả. Chuối sau khi luộc tỏa mùi thơm đặc trưng, được mô tả có nét gần giống mùi mật ong pha với rượu.

Thịt chuối có độ săn chắc, dẻo và vị ngọt tự nhiên. Khi nhai kỹ, người ăn có thể cảm nhận sự kết hợp giữa độ hơi giòn, bùi và ngọt đậm. Nếu chuối chín hơn, phần thịt sẽ trở nên mềm dẻo, tạo kết cấu khác với những giống chuối thường dùng để ăn tươi.

Chuối sáp luộc có thể bảo quản trong khoảng 2-3 ngày. Ngoài cách luộc truyền thống, loại quả này còn được dùng để nướng, chiên, nấu chè hoặc chế biến cùng thịt ba chỉ. Mỗi món mang đến hương vị riêng nhưng vẫn giữ được đặc trưng dẻo bùi của chuối sáp.

Giá trị dinh dưỡng phụ thuộc cách chế biến

Chuối cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng 1 số vitamin và khoáng chất. Thành phần dinh dưỡng có thể thay đổi tùy theo giống chuối, mức độ chín cũng như phương pháp chế biến.

Khi dùng với khẩu phần phù hợp, chuối sáp góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Lượng chất xơ trong chuối hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và giúp làm đa dạng nguồn thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn hằng ngày.

Khi dùng với khẩu phần phù hợp, chuối sáp góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ảnh minh họa

Chuối luộc không cần bổ sung đường hoặc dầu mỡ. Trong khi đó, chuối chiên, chè chuối hay những món dùng kèm nước cốt dừa có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, người muốn thưởng thức theo hướng lành mạnh có thể ưu tiên món luộc, sử dụng lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn đa dạng.

Chuối cũng được dùng trong 1 số món như salad chuối với rau xà lách, sữa chua và mật ong; cháo yến mạch chuối; sinh tố chuối với bơ và rau cải bó xôi; sinh tố chuối hạnh nhân hoặc chuối ăn cùng sữa chua không đường. Chuối xanh còn có thể om với đậu và ốc.

Dù có nhiều cách chế biến, chuối sáp không nên được xem như thuốc chữa bệnh. Việc cân đối khẩu phần và lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp giúp người dùng thưởng thức trọn vẹn hương vị của loại quả đặc trưng này.

(t/h theo Lao Động, Sức khoẻ & Đời sống)