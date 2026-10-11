Loài chim có tiếng kêu lớn ngang máy khoan bê tông

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Evolution, hai loài Bare-throated Bellbird (chim chuông họng trần) và Red-legged Seriema (chim seriema chân đỏ) có khả năng phát ra những tiếng kêu cực lớn, vượt 120 decibel.

Đặc biệt, tiếng kêu của chim chuông họng trần có thể đạt gần 131 decibel, tương đương âm thanh của máy khoan phá bê tông.

Video ghi lại tiếng kêu của nhiều loài chim.

Để tìm hiểu khả năng phát âm thanh của các loài chim, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị đo âm thanh và máy đo khoảng cách bằng laser để ghi nhận tiếng kêu trong môi trường tự nhiên.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2025, các nhà khoa học thu thập dữ liệu của 123 loài chim tại Mỹ và Brazil. Trước đó, chỉ 10 loài trong số này có dữ liệu về cường độ âm thanh.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các loài. Trong khi Dusky-throated Hermit (chim ruồi họng sẫm) phát ra tiếng kêu khoảng 64 decibel, tương đương một cuộc trò chuyện thông thường, chim chuông họng trần và chim seriema chân đỏ có thể tạo ra âm thanh lớn ngang tiếng voi rống hoặc cưa máy.

Tuy nhiên, việc xác định loài chim ồn ào nhất thế giới còn phụ thuộc vào cách đo. Chim chuông họng trần giữ mức tiếng kêu đơn lẻ cao nhất, gần 131 decibel. Trong khi đó, chim seriema chân đỏ dẫn đầu khi tính trung bình tiếng kêu lớn nhất của từng cá thể, đạt gần 121 decibel. Chim chuông trắng cũng nổi bật với mức trung bình âm lượng cực đại khoảng 127 decibel.

Phân tích đặc điểm cơ thể cho thấy những loài chim có kích thước lớn và miệng rộng thường tạo ra âm thanh mạnh hơn. Theo các nhà khoa học, cơ bắp phát triển giúp chúng tạo áp suất không khí lớn, trong khi miệng rộng hỗ trợ khuếch tán âm thanh ra môi trường.

Dù vậy, lý do một số loài chim tiến hóa khả năng kêu lớn vẫn chưa được giải thích đầy đủ. Các nhà nghiên cứu cho rằng tiếng kêu lớn có thể giúp thu hút bạn tình hoặc giao tiếp trong môi trường rừng rậm. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa giải thích được trường hợp chim seriema chân đỏ, loài sống ở đồng cỏ và thường duy trì quan hệ ghép đôi một vợ một chồng.

Không chỉ giúp khám phá khả năng phát âm thanh của chim, nghiên cứu còn có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn. Dữ liệu âm thanh có thể hỗ trợ các nhà khoa học xác định vị trí, khoảng cách và ước tính số lượng chim trong tự nhiên, đồng thời tìm hiểu cách chúng thích nghi với những thay đổi của môi trường.