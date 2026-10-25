Loại cây trong vườn nên cắt tỉa đầu mùa thu giúp cây trút bỏ cành lá già cỗi, ra hoa nở rộ

Hoa nhài: Tỉa cành triệt để để kích chồi thu

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, sở hữu sắc trắng thanh nhã cùng hương thơm nồng nàn, hoa nhài là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong mùa hè. Do tốc độ sinh trưởng rất nhanh, cây nhài thường mọc ra vô số cành nhánh Um tùm, cản trở ánh sáng và không khí lưu thông vào bên trong thân.

Khi thời tiết chuyển thu, hãy cắt ngắn toàn bộ các cành quá dài, chỉ để lại khoảng 2 đến 3 cặp lá đầy đủ trên mỗi nhánh. Bạn cần loại bỏ tất cả các cành phía trên — dù là cành đang có hoa hay cành tàn, đồng thời cắt sạch cành héo, cành sâu bệnh.

Sau khi cắt tỉa, đưa chậu hoa nhài ra vị trí nhiều nắng ngoài trời và bổ sung phân bón hỗn hợp. Đất trồng đủ độ chua cùng ánh nắng dồi dào sẽ kích thích hoa nhài nảy chồi mới cực nhanh và tiếp tục tỏa hương suốt mùa thu.

Phong lữ: Cắt sâu để kích thích sức sống mới

Thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè là thử thách lớn đối với hoa phong lữ, khiến cây rất dễ bị vàng lá, rụng lá hoặc thậm chí khô héo một phần cành. Khi tiết trời thu mát mẻ quay trở lại, phong lữ sẽ bước vào đợt sinh trưởng mạnh mẽ nhất trong năm.

Khi tiết trời thu mát mẻ quay trở lại, phong lữ sẽ bước vào đợt sinh trưởng mạnh mẽ nhất trong năm.

Để chuẩn bị cho đợt hoa mùa thu và mùa đông, bạn cần cắt tỉa phong lữ khá mạnh tay. Hãy cắt bỏ hầu hết phần ngọn, chỉ giữ lại khoảng 3 đến 5 cm cành tính từ gốc lên. Cắt sâu như vậy giúp giảm thiểu tối đa sự tiêu hao chất dinh dưỡng không cần thiết và kích thích các mắt ngủ ở gốc bật chồi mạnh mẽ. Sau khi tỉa, tăng dần ánh sáng mặt trời, tưới đủ nước và bổ sung thêm phân lân - kali sau vài ngày để cây sớm hình thành nụ hoa mới.

Hoa giấy

Thông tin trên VTC News, hoa giấy có màu sắc tươi sáng và thời gian ra hoa dài. Cây này thích ánh nắng mặt trời và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nó cũng dễ gặp các vấn đề như khi cành mọc dài, khả năng ra hoa giảm và cành già hơn.

Vì vậy, vào đầu mùa thu, bạn có thể tỉa hoa giấy một lần; cắt bỏ những cành quá dài, quá rậm rạp, quá già và yếu, giữ lại 3 - 5 cành chính và một số cành phụ trên mỗi nhánh chính. Điều này có thể thúc đẩy sự phân nhánh và nảy mầm của hoa giấy và giúp tăng số lượng cũng như chất lượng của nụ hoa.

Sau khi cắt tỉa, cần bón phân và tưới nước cho hoa giấy một cách thích hợp, chú ý giữ cho đất ẩm nhưng không quá ướt.

Vào đầu mùa thu, bạn có thể tỉa hoa giấy một lần; cắt bỏ những cành quá dài, quá rậm rạp, quá già và yếu, giữ lại 3 - 5 cành chính và một số cành phụ trên mỗi nhánh chính.

Khi thấy cây bắt đầu nảy mầm lại thì nên bón thêm phân lân và kali. Có thể dùng kali hydro photphat pha nước tỷ lệ 1:1000, tưới trực tiếp vào rễ hoặc phun lên lá, thường là 7-10 ngày/lần. Chỉ sau một thời gian, bạn sẽ thấy cây nở hoa đẹp, cây khỏe, tươi tốt hơn.

Hoa thanh xà

Thanh xà là một loại cây thân thảo rất đẹp với hoa màu xanh tím hoặc trắng giống như chuông gió. Thanh xà thích môi trường mát mẻ và ẩm ướt, thường chậm phát triển hoặc héo khi gặp nhiệt độ cao vào mùa hè. Lúc này, lượng hoa sẽ giảm đi nhiều.

Sang thu là thời điểm hoa thanh xà bắt đầu nở lại. Ngay từ đầu mùa, bạn cần cắt tỉa những cành vàng khô, giúp cây trở nên gọn gàng, khỏe mạnh hơn. Việc cắt tỉa tạo điều kiện cho sự phát triển những nụ mới để nở hoa.

Hoa hồng leo

Hoa hồng leo là một trong những loại cây có thể tiến hành cắt tỉa vào tháng 10, đặc biệt với những cây đã hoàn thành một mùa ra hoa.

Việc xử lý bộ cành vào thời điểm thích hợp cũng giúp hoa hồng leo thông thoáng hơn, hạn chế tình trạng cành mọc rối và thuận lợi cho việc chăm sóc trong những tháng tiếp theo.

Trước tiên, nên loại bỏ các cành khô, cành bị sâu bệnh, cành mọc chồng chéo hoặc những nhánh già cỗi. Với các cành chính, người trồng có thể điều chỉnh và buộc chúng trải đều trên giàn, ưu tiên hướng nằm ngang để cây có không gian phát triển.

Những cành bên đã ra hoa trong mùa có thể được rút ngắn để cây tập trung nuôi các phần khỏe mạnh. Khi cắt, nên sử dụng kéo sắc và sạch nhằm hạn chế làm dập cành hoặc tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập.

Việc xử lý bộ cành vào thời điểm thích hợp cũng giúp hoa hồng leo thông thoáng hơn, hạn chế tình trạng cành mọc rối và thuận lợi cho việc chăm sóc trong những tháng tiếp theo.