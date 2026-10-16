Loại cây phong thủy trồng trong bếp vừa khử mùi hôi lại mang nhiều may mắn

Cây có thể ăn được

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bạn muốn trồng cây trong bếp bạn hãy trồng những loại cây có thể ăn được như là những loại cây rau sống ăn được như cây bạc hà, cây húng ta, cây tỏi, hành…

Ngoài ra, bạn còn có thể trồng chanh, cà chua, ớt... tại nhà bếp của mình. Những là loại cây này sẽ giúp cho bạn vừa có thể ăn được vừa giúp xua đuổi nguồn không khí xấu trong bếp.

Cây thanh lọc không khí

Khi bạn muốn trong cây trong bếp bạn hãy chọn những loại cây thanh lọc không khí tốt sẽ tốt cho sức khỏe. Trong phòng bếp đôi khi quá ngột ngạt bởi bám đầy mùi, do đó, việc trồng những cây có tác dụng thanh lọc không khí ở đây là điều cần thiết cho gia đình bạn.

Bạn có thể trồng những loại cây như lan ý, dương xỉ, lưỡi hổ, trầu bà… rất tốt cho sức khỏe của gia chủ.

Cây dây nhện

Thông tin trên Báo Lâm Đồng Điện tử, cây dây nhện là một dạng cây cỏ, lá mềm, có viền xanh ở mép ngoài, xen giữa là những sọc vàng, khi trồng vào chậu thì lá cây sẽ bung toả và rủ xuống vô cùng bắt mắt. Cây dây nhện mang ý nghĩa sung túc, an lành và may mắn cho gia chủ, khá phù hợp với những người mạng kim.

Việc bố trí cây phong thủy nhà bếp một cách hợp lý không chỉ giúp không gian xanh mát hơn mà còn mang đến sinh khí, xua tan khí xấu và kích hoạt may mắn trong ngôi nhà.

Thành phần trong lá cây dây nhện có khả năng hấp thụ mạnh mẽ benzen, formaldehyde, CO và xylene giúp thanh lọc không khí, giúp cho bầu không khí luôn trong lành, dịu mát.

Cây hương thảo

Cây hương thảo có ý nghĩa tượng trưng cho sự trung thành, trồng loại cây này trong nhà giúp cho các thành viên trong gia đình được gắn kết và hướng về nhau.

Đây là loại cây có mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp căn bếp và gian nhà cho bạn tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng, ngăn ngừa côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi xâm nhập vào căn bếp để không gian bếp của bạn luôn được sạch sẽ và thơm mát. Ngoài ra, hương thảo còn thường được sử dụng làm gia vị cho các món nướng, giúp tăng mùi thơm và độ hấp dẫn cho món ăn.

Cây tía tô

Cũng theo VTC News, đây là cây gia vị tốt cho sức khỏe và cũng trở thành cây cảnh trang trí trong nhà bếp được nhiều gia đình ưa chuộng.

Với mùi thơm dễ chịu, tía tô mang đến cho chúng ta bầu không khí trong lành, giúp làm giảm triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, tốt cho những ai bị các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, nó có tác dụng hấp thu mạnh mẽ chất độc công nghiệp và khí có chưa kim loại nặng.

Cây nha đam

Nha đam cũng nằm trong số những cây cảnh được chọn trang trí cho căn bếp mỗi gia đình. Ngoài khả năng chữa lành vết thương mà đặc biệt là vết bỏng thì nha đam còn là cây có khả năng làm sạch không gian nhà bếp nhanh và hiệu quả. Nó giúp hấp thu những loại khí hữu cơ gây hại đến hệ hô hấp của con người.

Nha đam cũng nằm trong số những cây cảnh được chọn trang trí cho căn bếp mỗi gia đình.

Nguyên tắc trồng cây cảnh trong bếp

Chọn cây cảnh theo màu sắc phong thủy. Màu cây cảnh trồng trong bếp cũng mang yếu tố phong thủy. Màu sắc cây cảnh cũng nên hợp với màu nền phòng bếp giúp không gian hài hòa.

Những cây tuyệt đối không nên trồng trong phòng bếp: Một số loại cây cảnh có thể lọc không khí khá tốt, vừa đẹp, đồng thời lại mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Tuy nhiên, thân, hoa, lá hoặc nhựa cây có chứa chất độc, không thể trồng tại căn bếp được.

Chúng thuộc dòng môn trường sinh (như vạn niên thanh), lan quân tử, đỗ quyên, trúc đào, xương rồng bát tiên, hồng môn... Đồng thời, những cây dễ rụng lá, hoa như trúc nhật, mai vạn phúc… hoặc cây có gai nhọn như xương rồng cũng không nên trồng ở nơi có không gian hạn chế như phòng bếp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.