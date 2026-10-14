Loại cây mọc hoang tốt cho người bị huyết áp cao, tiểu đường

Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết, cây kiến cò hay còn gọi là cây bạch hạc, nam uy linh tiên, có tên khoa học là Rhinacanthus nasutus, thuộc họ ô rô (Acanthaceae).

Đây là loài cây thường mọc thành bụi với hệ rễ chùm, xuất hiện hoang hóa tại các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dù là loài cây mọc dại quen thuộc, kiến cò lại sở hữu những công dụng ít ai biết tốt cho sức khỏe, được dùng như một vị thuốc tự nhiên giúp điều trị các bệnh lý về xương khớp, huyết áp cao, tiểu đường và bệnh ngoài da.

Cây kiến cò tốt cho người bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Ảnh: Hải Anh

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trong lá và rễ của cây kiến cò chứa hoạt chất chính là Anthranoid, một loại hoạt chất đồng phần của acid frangulic và acid chrysophanic.

Nhờ tính chất chống oxy hóa vượt trội, cây kiến cò có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý thoái hóa thần kinh nguy hiểm như bệnh Parkinson, đột quỵ, chứng mất trí và bệnh Alzheimer.

Các hoạt chất trong dược liệu này không chỉ bảo vệ tốt tế bào thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ hạ huyết áp, hỗ trợ điều trị ung thư, đồng thời sở hữu khả năng kháng khuẩn, chống nấm, kháng virus và kháng viêm rất tốt.

Theo y học cổ truyền, cây kiến cò có vị ngọt dịu, tính bình, quy vào kinh Can, Tỳ, Vị, có tác dụng khu phong thắng thấp, hành khí hoạt huyết, thanh nhiệt giải độc. Dược liệu này chủ trị các chứng đau nhức xương khớp do phong hàn thấp, đau thần kinh tọa do lạnh, sát khuẩn và chống viêm lở ngứa ngoài da.

Nhờ tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp tiêu diệt hầu hết vi khuẩn xâm nhập vào vết thương, rễ, thân và lá cây kiến cò thường được ứng dụng để điều trị các bệnh ngoài da phổ biến như chàm, Herpes, hắc lao, lang ben, ghẻ ngứa.

Đặc biệt đối với bệnh nhân mạn tính, cây kiến cò giúp khắc phục độ nhạy của insulin, hạn chế cơ thể hấp thụ lượng lớn tinh bột, từ đó hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả. Ngoài ra, một lượng nhỏ chiết xuất từ loại cây này cũng giúp làm giảm và ổn định huyết áp cho người bệnh.