Loại cây dễ gây ngứa trong danh sách cấm trồng nơi công cộng ở Hà Nội

Vì sao cây cao su lại bị cấm trồng?

Trong danh mục 18 loài cây cấm trồng nơi công cộng theo Quyết định 143/2026/QĐ-UBND của Hà Nội, cây cao su xếp ở vị trí thứ tư với lý do cành nhánh giòn, dễ gãy.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam cho biết, đây là loài cây được trồng phổ biến với mục đích sản xuất nguyên liệu công nghiệp, chứ không phải để tạo cảnh quan hay bóng mát trên đường phố.

Cây cao su lọt danh sách cấm trồng ở Hà Nội. Ảnh: Quốc Huy

Cao su có tên khoa học Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg., thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Cây được đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX và dần trở thành một trong những cây công nghiệp lâu năm quan trọng.

Ngày nay, những vùng trồng cao su tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một số địa phương miền Trung, miền núi phía Bắc. Cao su là cây gỗ có thể cao trên 20m khi trưởng thành, lá kép gồm ba lá chét, thân có nhựa mủ trắng. Khi được khai thác đúng kỹ thuật, lớp vỏ thân tiết ra mủ chứa các hạt cao su tự nhiên.

Sau quá trình thu gom và chế biến, mủ cao su trở thành nguyên liệu sản xuất lốp xe, găng tay, băng tải, đệm và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Ngoài mủ, gỗ cao su từ những cây hết chu kỳ khai thác còn được sử dụng để sản xuất đồ nội thất, ván ghép và một số sản phẩm gỗ công nghiệp.

Gây ngứa ngáy, dị ứng

Chuyên gia cũng lưu ý cao su cũng có những đặc điểm cần lưu ý ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo Tiến sĩ Phương, nhựa mủ cao su tự nhiên chứa các protein có thể gây dị ứng (dị ứng Latex) ở một số người nhạy cảm. Dị ứng latex được ghi nhận rõ trong y học, đặc biệt khi tiếp xúc với những sản phẩm chứa protein cao su tự nhiên.

Các triệu chứng thường gặp bao gồm ngứa, nổi mẩn đỏ, phát ban hoặc viêm da tiếp xúc. Phản ứng này đặc biệt phổ biến ở những người thường xuyên tiếp xúc với sản phẩm cao su tự nhiên như nhân viên y tế do dùng găng tay latex hoặc công nhân sản xuất. Ngay cả khi không bị dị ứng, việc tiếp xúc trực tiếp với mủ cao su cũng có thể gây kích ứng da, đặc biệt là do các hóa chất còn sót lại trong quá trình chế biến.

Đặc biệt, người lao động trong ngành khai thác và chế biến mủ cao su phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng hơn do tiếp xúc thường xuyên. Các vấn đề có thể gặp phải bao gồm:

Viêm da mạn tính: Tình trạng da bị viêm nhiễm kéo dài, khó điều trị dứt điểm.

Dị ứng nghiêm trọng: Phản ứng dị ứng có thể trở nên nặng hơn theo thời gian, gây ra các triệu chứng toàn thân và thậm chí là sốc phản vệ.

Vấn đề hô hấp: Hít phải các hạt protein trong không khí tại nơi sản xuất có thể gây ra các vấn đề về đường hô hấp, bao gồm cả hen suyễn nghề nghiệp.

Dù vậy, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh, không thể suy diễn rằng chỉ cần đứng gần một cây cao su là sẽ bị dị ứng. Nguy cơ phụ thuộc vào hình thức và mức độ tiếp xúc.