Loại cá xưa nuôi đầy ao nhà, nay xuất hiện khắp chợ và siêu thị giá 75.000 đồng/kg, chế biến món nào cũng ngon

Từ cá nuôi trong ao nhà đến thực phẩm được bán rộng rãi

Cá chép là loài cá nước ngọt quen thuộc với người Việt từ nhiều đời nay. Cá có thân dày, hơi dẹp hai bên, bụng tròn, vảy lớn và hai bên miệng có râu ngắn. Tùy giống và môi trường sống, cá có màu xám xanh, nâu sẫm hoặc ánh vàng.

Trước đây, tại nhiều vùng nông thôn, người dân thường thả cá chép trong ao cùng các loài cá nước ngọt khác để cải thiện bữa ăn. Cá chủ yếu được nuôi theo quy mô gia đình, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và dùng trong những dịp cần thiết.

Cá chép là loài cá nước ngọt quen thuộc với người Việt - Ảnh: Internet

Ngày nay, cá chép đã trở thành đối tượng nuôi thương phẩm tại nhiều địa phương. Người nuôi chủ động lựa chọn con giống, nguồn thức ăn và quản lý môi trường nước để nâng cao năng suất. Trong điều kiện thích hợp, cá có thể đạt trọng lượng thương phẩm sau khoảng 8-10 tháng, tùy giống và phương pháp chăm sóc.

Trên thị trường, cá chép được bán dưới nhiều hình thức như cá sống, cá làm sạch hoặc cắt khúc đóng gói. Giá cá chép dao động từ khoảng 55.000 - 75.000 đồng/kg, tùy loại và nơi bán. Riêng cá chép giòn thường có giá cao hơn nhờ đặc điểm kết cấu thịt khác biệt.

Thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, giàu protein

Một trong những ưu điểm của cá chép là thịt trắng, chắc, có vị ngọt tự nhiên và độ béo vừa phải. Khi được sơ chế và chế biến đúng cách, thịt cá mềm nhưng không quá bở, phù hợp với nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình.

Theo số liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g thịt cá chép có thể cung cấp khoảng 22,9g protein, tùy loại và cách chế biến. Đây là dưỡng chất cần thiết để xây dựng, duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể.

Cá chép được chế biến thành nhiều món ăn ngon - Ảnh: Internet

Bên cạnh protein, cá chép còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi. Tuy nhiên, hàm lượng các dưỡng chất thay đổi theo nguồn cá và phương pháp chế biến. Không nên chỉ dựa vào lượng protein để kết luận cá chép bổ dưỡng hơn cá hồi, bởi mỗi loại cá có thành phần dinh dưỡng khác nhau.

Từ cá chép, người nội trợ có thể chế biến nhiều món ăn quen thuộc như cá chép om dưa, kho riềng, hấp bia, rán giòn hoặc nấu canh chua. Trong đó, cá chép om dưa được yêu thích nhờ vị chua dịu của dưa cải kết hợp cùng vị ngọt của thịt cá, thích hợp thưởng thức trong những ngày se lạnh.

Để hạn chế mùi tanh, cá cần được đánh vảy, bỏ mang, làm sạch nội tạng rồi sơ chế với muối, gừng hoặc chanh trước khi nấu. Khi thưởng thức, cần chú ý xương dăm, đặc biệt nếu chế biến cho trẻ nhỏ.

Với giá bán tương đối dễ tiếp cận, hương vị quen thuộc và khả năng chế biến đa dạng, cá chép vẫn là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình.