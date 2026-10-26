Loại cá xưa bị chê tanh, ít người mua, nay lên mâm thành món ngon hấp dẫn, giá chỉ từ 30.000 đồng/kg

Loại cá từng bị chê tanh, nay được chế biến thành nhiều món hấp dẫn

Cá mè là loài cá nước ngọt quen thuộc, sinh sống ở ao hồ, sông ngòi và được nuôi tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Hai loại phổ biến là cá mè trắng và cá mè hoa, có sự khác biệt về kích thước, màu sắc cũng như đặc điểm thịt.

Cá mè trắng thường có thân dài, vảy nhỏ, màu trắng bạc, trong khi cá mè hoa có thân lớn hơn, trên da xuất hiện những mảng màu sẫm đặc trưng.

Cá mè là loài cá nước ngọt quen thuộc

Trước đây, cá mè thường không được đánh giá cao bằng cá chép hay cá trắm. Nguyên nhân chủ yếu là mùi tanh, nhiều xương dăm và phần thịt ở một số vị trí không quá dày. Vì vậy, dù có nhiều ở các vùng quê, loại cá này từng ít được người mua ưu tiên lựa chọn.

Ngày nay, nhờ những cách sơ chế và chế biến phù hợp, cá mè được sử dụng trong nhiều món ăn dân dã. Phần thịt mềm, có vị ngọt tự nhiên và độ béo nhất định giúp loại cá này phù hợp với các món om, kho, hấp hoặc nấu canh.

Trong đó, cá mè om dưa được nhiều người yêu thích nhờ vị chua dịu của dưa cải hòa quyện với thịt cá béo mềm. Cá mè kho riềng lại hấp dẫn bởi hương thơm đậm đà, thích hợp ăn cùng cơm nóng.

Ngoài ra, cá mè hấp bia, hấp gừng sả hoặc nấu canh chua cũng là những cách chế biến quen thuộc, giúp món ăn có hương vị phong phú hơn.

Cá mè bán phổ biến ở chợ truyền thống hay trên chợ mạng thường có giá dao động từ 30.000 đến 80.000 đồng/kg tùy theo chủng loại và kích cỡ, độ tươi và nơi bán.

Cá mè được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Cá mè cung cấp omega-3, cần sơ chế kỹ để giảm mùi tanh

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, cá mè còn cung cấp protein, chất béo và một số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Đáng chú ý, cá mè có chứa axit béo omega-3, đặc biệt trong phần mỡ cá. Đây là nhóm chất béo tham gia nhiều hoạt động sinh lý và có vai trò đối với sức khỏe tim mạch khi được bổ sung trong chế độ ăn phù hợp.

Tuy nhiên, hàm lượng omega-3 có thể khác nhau tùy loại cá, môi trường sống và phần thịt được sử dụng. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào việc cùng chứa omega-3 để khẳng định cá mè có giá trị dinh dưỡng tương đương hoặc tốt hơn cá hồi.

Để món cá mè ngon, khâu chọn mua và sơ chế rất quan trọng. Nên ưu tiên cá còn tươi, mắt trong, mang có màu đỏ tự nhiên, thân chắc và có độ đàn hồi.

Cá mè có thể chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh minh hoạ

Khi làm cá, cần loại bỏ mang, nội tạng và phần màng đen trong bụng. Có thể dùng muối, gừng hoặc chanh để hỗ trợ giảm mùi tanh, sau đó rửa sạch và để ráo trước khi chế biến.

Các gia vị như riềng, nghệ, sả, hành và thì là cũng giúp món cá dậy mùi thơm, phù hợp với từng cách nấu. Tuy nhiên, không nên ngâm cá quá lâu trong chanh hoặc giấm vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu thịt.

Do cá mè có nhiều xương dăm, người ăn cần chú ý khi thưởng thức, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Với giá bán dễ tiếp cận và cách chế biến đa dạng, cá mè là một lựa chọn để thay đổi thực đơn gia đình, bên cạnh những loại cá nước ngọt quen thuộc khác.