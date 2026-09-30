Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt được Nhật Bản ưa chuộng làm sushi và sashimi

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 8/2026, xuất khẩu cá rô phi đạt 11 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt 90 triệu USD, tăng 43%, cho thấy nhu cầu tại nhiều thị trường vẫn duy trì tích cực.

Brazil tiếp tục là thị trường lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 4 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 44 triệu USD, tăng tới 22.142% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng rất cao chủ yếu do kim ngạch cùng kỳ năm trước ở mức thấp, trong khi lượng xuất khẩu sang Brazil tăng nhanh trong năm nay. Với 44 triệu USD, Brazil hiện chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, trở thành thị trường có vai trò quan trọng đối với ngành hàng này.

Cá rô phi của Việt Nam là mặt hàng được nhiều quốc giá trên thế giới ưa chuộng. Ảnh: Diễm Hằng

Trái ngược với Brazil, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ vẫn chịu áp lực. Tháng 8, kim ngạch sang thị trường này đạt khoảng 2 triệu USD, giảm 72% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 21 triệu USD, giảm 48%.

Theo VASEP, sức mua tại thị trường Mỹ chưa phục hồi rõ rệt, trong khi lượng hàng tồn kho khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn với các đơn hàng mới. Diễn biến này tiếp tục tác động đáng kể đến xuất khẩu cá rô phi Việt Nam.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là thị trường Nhật Bản. Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu khoảng 400.000 USD cá rô phi sang Nhật, tăng 192% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào một số sản phẩm sushi, sashimi tại Nhật Bản. Đây là phân khúc có yêu cầu cao về chất lượng nguyên liệu, kiểm soát môi trường nước nuôi, truy xuất nguồn gốc và quy trình chế biến.

Cá rô phi Việt Nam xuất khẩu làm nguyên liệu sushi tại Nhật Bản. Ảnh: VCF

Việc tiếp cận phân khúc này cho thấy cá rô phi Việt Nam đang có thêm hướng đi ngoài nhóm sản phẩm phổ thông, nếu doanh nghiệp duy trì được chất lượng và nguồn cung ổn định.

Tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út tiếp tục là thị trường đáng chú ý. Xuất khẩu cá rô phi sang nước này trong tháng 8 đạt khoảng 2 triệu USD, tăng 20%. Tính chung 8 tháng, kim ngạch đạt 7 triệu USD, tăng 23%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt 6 triệu USD trong 8 tháng, tăng 50%, với Nhật Bản và Mexico đóng góp đáng kể. Thị trường EU đạt 4 triệu USD, tăng 7%, trong đó Bỉ là một trong những động lực chính.

Tại châu Âu, nguồn cung một số loại cá thịt trắng khai thác tự nhiên hạn chế trong khi giá cao đang tạo thêm dư địa cho các loại cá nuôi có nguồn cung ổn định. Cá rô phi có thể tiếp tục mở rộng tại một số phân khúc nếu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, quy cách và chứng nhận.

Kết quả 8 tháng cho thấy xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đang mở rộng nhanh nhưng cũng bộc lộ sự phân hóa rõ giữa các thị trường. Trong khi Brazil tăng mạnh, Mỹ sụt giảm sâu thì Nhật Bản và một số thị trường Trung Đông, CPTPP đang tạo thêm động lực mới. Đặc biệt, việc cá rô phi nước lợ được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra hướng phát triển cho các sản phẩm giá trị cao hơn.

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026, với kim ngạch đạt khoảng 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước

Mặc dù ghi nhận kết quả tích cực, VASEP cho rằng ngành hàng cá rô phi vẫn đối mặt với không ít thách thức. Sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường, cùng với mức sụt giảm mạnh tại Mỹ, cho thấy xuất khẩu cá rô phi vẫn chịu tác động đáng kể từ những biến động của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, chất lượng tiếp tục được xem là yếu tố quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của ngành hàng. Do đó, doanh nghiệp cần duy trì kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ vùng nuôi đến chế biến, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và phát huy lợi thế của cá rô phi nước lợ.

Việc xây dựng thương hiệu và uy tín cho cá rô phi Việt Nam cũng cần được thực hiện một cách lâu dài thông qua chất lượng ổn định, nguồn cung đáng tin cậy và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng của từng thị trường. Đây sẽ là nền tảng để ngành cá rô phi không chỉ gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thủy sản thế giới.