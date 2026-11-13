Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) được dẫn trong bài viết, 100g cá hồi chứa khoảng 9mg canxi, trong khi cùng lượng cá cơm cung cấp tới 232mg khoáng chất này. Như vậy, hàm lượng canxi của cá cơm cao gấp khoảng 25,7 lần so với cá hồi.

Cá cơm là loài cá nhỏ, phân bố rộng tại nhiều vùng biển trên thế giới, đặc biệt ở Địa Trung Hải và các khu vực nhiệt đới. Dù có kích thước khiêm tốn, loại cá này được đánh giá cao nhờ hương vị đậm đà cùng thành phần dinh dưỡng phong phú.

Canxi là khoáng chất cần thiết để duy trì xương và răng chắc khỏe, góp phần phòng ngừa loãng xương. Ngoài ra, dưỡng chất này còn tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch và quá trình đông máu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành cần khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Nhu cầu này có thể cao hơn ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Với hàm lượng canxi kể trên, khoảng 150g cá cơm có thể cung cấp hơn 30% nhu cầu canxi hằng ngày của người trưởng thành.

Loại cá nhỏ xíu, giá bình dân bán đầy chợ Việt, không ngờ lại chứa canxi gấp hơn 25 lần cá hồi. Ảnh minh họa

Không chỉ giàu canxi, cá cơm còn chứa nhiều axit béo omega-3 cùng các vi chất thiết yếu như vitamin B12, vitamin B3 (niacin), selen, sắt và kali.

Theo nghiên cứu từ Trường Y Harvard (Mỹ) được đề cập trong bài, omega-3 có vai trò hỗ trợ chức năng nhận thức và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến trí nhớ, trong đó có Alzheimer.

Đối với sức khỏe tim mạch, omega-3 và selen trong cá cơm được đánh giá là những dưỡng chất có lợi. Omega-3 có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp, cholesterol, giảm triglyceride và tình trạng viêm, đồng thời góp phần duy trì chức năng mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu đến tim.

Các nghiên cứu được dẫn trong bài cũng cho thấy việc bổ sung đủ DHA và EPA, hai loại axit béo omega-3, có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim. Trong khi đó, selen có đặc tính chống oxy hóa, góp phần hạn chế stress oxy hóa và phản ứng viêm trong cơ thể.

Một ưu điểm khác của cá cơm là hàm lượng protein tương đối cao. Mỗi khẩu phần khoảng 45g cá cơm cung cấp 13g protein. Dưỡng chất này giúp duy trì khối lượng cơ nạc, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn phù hợp.

Bên cạnh đó, omega-3 và selen còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chống lại một số loại ung thư. Đặc tính chống viêm của omega-3 và khả năng chống oxy hóa của selen có thể góp phần hạn chế sự phát triển của khối u.

Đối với não bộ, omega-3 là thành phần quan trọng trong cấu tạo và hoạt động của tế bào thần kinh. Tình trạng thiếu hụt dưỡng chất này được ghi nhận có liên quan đến quá trình lão hóa não nhanh hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, Alzheimer và trầm cảm.

Selen trong cá cơm còn hỗ trợ hoạt động của tuyến giáp và hệ miễn dịch. Trong khi đó, sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển oxy trong máu, còn canxi góp phần duy trì sức khỏe xương và răng.

Tại Việt Nam, cá cơm xuất hiện ở nhiều vùng biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt phổ biến tại miền Trung và Nam Bộ. Đây là nguyên liệu quen thuộc để sản xuất nước mắm truyền thống, đồng thời được chế biến thành nhiều món ăn như cá cơm kho, chiên giòn, rim lạc hoặc xào dưa.

Để giữ lại nhiều dưỡng chất, đặc biệt là canxi và omega-3, người nội trợ nên ưu tiên sử dụng cá cơm tươi, chế biến trong thời gian ngắn và hạn chế chiên rán với nhiều dầu. Đối với cá cơm khô, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Dân trí)