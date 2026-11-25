Vùng biển La Gi, thuộc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng, có đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm, vịnh nhỏ và những vạt cát. Vùng nước ven bờ thoai thoải thuận lợi cho hoạt động đánh bắt gần bờ, mang lại nhiều loại hải sản đặc trưng. Trong đó, cá dỗi là loài cá nhỏ được người dân địa phương và du khách tìm kiếm bởi hương vị riêng.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, cá dỗi tập trung khá nhiều ở các vùng biển Cam Bình, Tân Phước, Đồi Dương và Ngảnh Tam Tân, đặc biệt là khu vực Tân Tiến. Trong khi tàu đánh bắt xa khơi chỉ thỉnh thoảng mới thu được vài ký để dùng trong gia đình hoặc làm quà biếu, vùng biển gần bờ La Gi mang lại nguồn cá đều đặn hơn. Người dân vì thế thường dùng lưới ven bờ hoặc bơi thả lưới chuyên biệt để đánh bắt.

Cá dỗi tuy nhỏ bé nhưng sở hữu phần thịt dai ngọt, làm nên món gỏi hấp dẫn. Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Cá dỗi thuộc nhóm cá sống nổi, thường di chuyển theo đàn và hiếm khi đi riêng lẻ. Do thân cá nhỏ, ngư dân phải sử dụng loại lưới có mắt nhỏ, sợi cước mảnh và chì nhẹ. Cách chọn lưới nhằm hạn chế cá lọt qua mắt lưới hoặc bị tổn thương trong quá trình đánh bắt. Việc khai thác loài cá này vì thế đòi hỏi dụng cụ phù hợp với kích thước và tập tính của chúng.

Theo kinh nghiệm của người dân, cá dỗi thường tiến gần bờ khi thủy triều lên, mặt biển êm và có nhiều con ruốc, nguồn thức ăn yêu thích của chúng. Khi vào bờ, đàn cá có thể tập trung trong các "lộng", ao nước phía sau giồng cát hoặc những vũng nước lợ nằm sau mép biển. Sự xuất hiện của cá phụ thuộc vào điều kiện biển cũng như lượng thức ăn tại từng khu vực.

Mùa cá dỗi vào bờ ở La Gi thường kéo dài từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch. Tuy nhiên, những tháng còn lại vẫn có thể bắt gặp cá nếu biển lặng sóng và điều kiện sinh thái thuận lợi, đặc biệt khi nguồn thức ăn dồi dào. Vì vậy, dù cá dỗi được xem là sản vật đặc trưng, thời điểm khai thác nhiều hay ít không hoàn toàn cố định trong năm.

Về hình dáng, cá dỗi có thân thon dài, miệng nhọn với phần đỉnh màu đỏ, đuôi vàng nhạt. Dọc hai bên thân là sọc xanh nước biển, phần lưng xám và bụng trắng. Vảy cá thưa, rất nhỏ nên việc đánh vảy, sơ chế tương đối nhanh. Những con nhỏ chỉ ngang ngón tay cái; cá trưởng thành lớn nhất cũng chỉ to bằng ngón chân cái, dài khoảng 20–26 cm.

Loài cá này được ưa chuộng nhờ thịt thơm, dai, ngọt và ít tanh. Ảnh: Đời sống & Gia đình

Do kích thước nhỏ và sản lượng đặc thù, cá dỗi không thường xuyên có mặt tại các chợ hải sản lớn. Tuy vậy, loài cá này vẫn được ưa chuộng nhờ thịt thơm, dai, ngọt và ít tanh. Người dân miền biển có thể chế biến cá thành nhiều món dân dã như canh chua nấu cà chua, kho tiêu hoặc chiên giòn. Trong số đó, gỏi cá dỗi được nhắc đến nhiều nhất.

Theo đánh giá của giới sành ăn, gỏi cá dỗi thuộc nhóm món gỏi cá biển hấp dẫn, thậm chí có phần vượt trội so với gỏi cá trích hay cá mai nổi tiếng ở vùng Phan Thiết. Điểm được đánh giá cao là thịt cá chắc, giữ vị ngọt tự nhiên khi trộn gỏi, không bị bở hay tanh. Chính đặc điểm này khiến món gỏi trở thành lựa chọn được nhiều du khách tìm kiếm khi ghé vùng biển La Gi.

Dẫu vậy, không phải lúc nào các quán hải sản địa phương cũng có sẵn cá dỗi để chế biến. Loài cá này thường vào gần bờ nhiều trong một số thời điểm nhất định, phụ thuộc vào thủy triều, sóng biển và nguồn ruốc. Muốn thưởng thức gỏi cá dỗi, thực khách thường phải canh đúng mùa hoặc đợt cá xuất hiện nhiều, đồng thời đặt trước với ngư dân hay các quán hải sản địa phương.

(T/h theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, Đời sống & Gia đình)