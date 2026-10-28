Loài cá là 'kho báu' dưỡng chất, lại còn ít xương, nhiều thịt

Cá bơn là loài cá thân bẹt, còn có tên gọi khác là cá lưỡi trâu, cá thờn bơn, sống ở đại dương. Thịt cá bơn được đánh giá thơm ngon, mềm ngọt, không có mùi tanh và ít xương và hầu như không có xương dăm, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như cá bơn hấp, kho, nấu canh chua hoặc nướng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá bơn là nguồn thực phẩm giàu protein và khoáng chất, đặc biệt chứa hàm lượng selen đáng kể. Đây là vi chất có vai trò chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại.

Cá bơn có hình dạng khác biệt so với nhiều loại cá khác. Toàn thân cá mỏng, dẹt như chiếc lá, hai mắt cùng nằm trên một mặt của thân. Đây được xem là kết quả của quá trình thích nghi lâu dài với cuộc sống dưới đáy biển.

Tại Việt Nam, cá bơn được đánh bắt nhiều ở các vùng biển sâu như Vân Đồn (Quảng Ninh), Nghệ An, Hà Tĩnh... Cá bơn ít xương, ngọt thịt, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Cá bơn là loại cá được đánh bắt trong tự nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh minh họa (Internet)

Giàu vi chất dinh dưỡng: Một khẩu phần cá bơn nấu chín tương đương nửa miếng phi lê (160g) có thể cung cấp 106% nhu cầu selen mỗi ngày cho cơ thể. Ngoài lợi ích đem lại cho tim mạch, selen còn giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tuyến giáp.

Ngoài ra, cá bơn còn cung cấp nhiều loại vi chất dinh dưỡng như niacin (vitamin B3) omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và bảo vệ da, phốt pho giúp xây dựng xương, điều hòa quá trình trao đổi chất, magie đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh, vitamin B6 tăng cường chức năng não…

Cung cấp protein chất lượng cao: Trong một khẩu phần cá bơn nấu chín chứa 42g protein chất lượng cao, cao hơn một số loại cá phổ biến như cá hồi, cá chép. Protein được tạo thành từ các axit amin, tham gia vào hầu hết các quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp. Bên cạnh đó, protein còn có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể như cung cấp năng lượng, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Giảm nguy cơ mắc tiểu đường:Lượng magie dồi dào trong cá bơn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nó góp phần làm tăng tiết insulin, mang lại lợi ích cho quá trình chuyển hóa glucose, hạn chế tăng đường huyết. Bổ sung đủ lượng magie cần thiết sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Cá bơn có thể được chế biến theo nhiều cách, cho ra các món ăn ngon miệng, giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa (Internet)

Giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hoá: Vitamin B12, protein và selen trong cá bơn có thể góp phần giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm huyết áp và cải thiện chỉ số lipid máu.

Tăng cường sức khỏe xương khớp: Thịt cá bơn chứa vitamin D cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho hệ xương. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Đây là dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với trẻ em đang phát triển, người cao tuổi và phụ nữ trung niên.

Có lợi cho não bộ: Axit béo Omega-3 như DHA trong cá bơn đóng vai trò quan trọng đối với chức năng hành vi và nhận thức (hiệu suất và trí nhớ), giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Bên cạnh những lợi ích trên, chế độ ăn bổ sung cá bơn còn thúc đẩy sức khỏe gan, cải thiện tiêu hoá, duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông…

Có lợi cho vóc dáng:Cá bơn chứa axit béo omega-3 có tác dụng ức chế hoạt động của các gen kích hoạt các tế bào mỡ từ đó ngăn chặn tình trạng thừa cân, béo phì. Bên cạnh đó, protein và các axit béo không bão hòa, các vitamin và khoáng chất trong cá bơn cũng góp phần cân bằng dinh dưỡng. Với những người ăn kiêng, cá bơn chính là một loại thực phẩm lành mạnh.

Tốt cho người bị viêm tụy, túi mật: Các bơn cung cấp các chất béo lành mạnh, giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, K và E, có lợi cho sức khỏe của người bị viêm tụy hoặc bệnh túi mật.

Với ưu điểm thịt ngọt, ít xương, dễ ăn và giàu dưỡng chất, cá bơn không chỉ là món ngon quen thuộc của vùng biển mà còn là nguồn thực phẩm bổ dưỡng phù hợp cho nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Minh Đức (Theo phununoi, thoibaovhnt)