Loại cá giàu omega-3 như cá hồi, giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg

Cá trích có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu omega-3, protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Liệu loại cá bình dân này có thể thay thế cá hồi đắt tiền trong bữa cơm gia đình? Xin chuyên gia tư vấn! (Lê Thị Ngà - Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Omega-3, đặc biệt DHA và EPA, là những chất béo quan trọng trong chế độ ăn của trẻ. Cá không chỉ cung cấp omega-3 mà còn chứa protein, vitamin B12, vitamin D, selen và nhiều dưỡng chất khác cần thiết cho quá trình tăng trưởng, phát triển não bộ và hệ miễn dịch.

Cá trích thuộc nhóm cá béo, giàu axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ và thị lực. Với giá khoảng 40.000-50.000 đồng/kg tại một số địa phương, loại cá này có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Cá trích là thực phẩm giàu omega-3. Ảnh: Hoa Linh.

Theo một số dữ liệu dinh dưỡng, một khẩu phần cá trích có thể cung cấp khoảng 2.150mg omega-3, tùy loài cá, kích thước khẩu phần và cách chế biến. Lượng omega-3 thực tế có thể thay đổi đáng kể giữa các loại cá trích.

Trong khi đó, cá này có lợi thế về chi phí, giúp các gia đình bổ sung cá béo vào thực đơn thường xuyên mà không phải chi quá nhiều tiền.

Ngoài omega-3, cá trích còn cung cấp protein, vitamin B12, vitamin D và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nếu được kho đủ mềm để ăn cả xương, cá trích còn có thể bổ sung thêm canxi cho khẩu phần ăn.

Một ưu điểm khác của cá trích là hàm lượng thủy ngân thường thấp. Cá trích thuộc nhóm cá nhỏ, có thời gian sống và vị trí trong chuỗi thức ăn khiến mức tích lũy thủy ngân nhìn chung thấp hơn nhiều loài cá săn mồi lớn.

Cá trích có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như cá trích kho tiêu, kho cà, nướng, chiên giòn hoặc sốt cà chua. Những món này dễ kết hợp với cơm, rau xanh và các thực phẩm khác trong bữa ăn hằng ngày.

Gỏi cá trích cũng là món ăn được nhiều người yêu thích, nhưng cần đặc biệt chú ý đến độ tươi và an toàn thực phẩm khi sử dụng cá sống hoặc tái. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có sức đề kháng yếu, nên ưu tiên cá được nấu chín kỹ.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng, người nội trợ nên ưu tiên các cách chế biến như hấp, nướng hoặc kho, hạn chế chiên ngập dầu và sử dụng quá nhiều muối.