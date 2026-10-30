Loại cá giá từ 40.000 đồng/kg bán đầy chợ Việt, giàu omega-3, xưa rẻ bèo nay được ưa chuộng

Loại cá biển dân dã, giá bình dân, chế biến món nào cũng ngon

Cá nục là một trong những loại cá biển quen thuộc tại Việt Nam, được khai thác ở nhiều vùng biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt phổ biến tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Loài cá này có thân thuôn dài, lưng màu xanh ánh bạc, bụng sáng màu và phần thịt trắng, chắc. Tùy từng loại, cá nục có kích thước, hình dáng và hương vị khác nhau.

Ở Việt Nam, cá nục có nhiều loại như cá nục chuối, cá nục bông, cá nục lá me, cá nục gai và cá nục suôn. Trong đó, cá nục chuối thường có thân dài, tròn, thích hợp để kho, chiên hoặc nấu canh. Cá nục bông có những vệt màu sẫm trên thân, thịt ngọt và được nhiều người yêu thích.

Trước đây, cá nục chủ yếu xuất hiện trong những bữa cơm bình dị của người dân miền biển. Khi đánh bắt được nhiều, ngư dân thường mang cá ra chợ bán hoặc chế biến thành cá khô, cá hấp để bảo quản lâu hơn.

Ngày nay, cá nục vẫn là thực phẩm quen thuộc nhưng được chế biến đa dạng, xuất hiện trong nhiều bữa ăn gia đình và thực đơn quán ăn. Trên thị trường, cá nục tươi có giá tham khảo khoảng 40.000–95.000 đồng/kg, tùy loại, kích thước, độ tươi và thời điểm mua.

Một trong những món ăn phổ biến nhất là cá nục kho cà chua. Cá được làm sạch, ướp cùng nước mắm, hành, tiêu rồi kho với cà chua đến khi thịt thấm gia vị. Vị chua nhẹ hòa cùng vị ngọt béo tự nhiên của cá tạo nên món ăn đậm đà, thích hợp dùng với cơm nóng.

Ngoài ra, cá nục còn được kho tiêu, kho nghệ, kho măng, chiên giòn, hấp, nướng hoặc nấu canh chua. Cá nục kho rục cũng là món được nhiều người yêu thích vì phần xương nhỏ có thể mềm hơn sau thời gian nấu lâu.

Cá nục giàu omega-3, có lợi cho sức khỏe

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cá nục còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình xây dựng và duy trì cơ bắp, phục hồi các mô và hỗ trợ nhiều hoạt động của cơ thể. Đặc biệt, cá nục thuộc nhóm cá có chứa axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Đây là những chất béo quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ.

Ngoài omega-3, cá nục còn cung cấp vitamin B12, vitamin D và một số khoáng chất như selen, phốt pho, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Để lựa chọn cá nục tươi ngon, người mua nên ưu tiên những con có mắt trong, mang đỏ tự nhiên, thân chắc, da sáng bóng và không có mùi ôi bất thường.

Sau khi mua, cá cần được làm sạch, bảo quản lạnh và chế biến sớm. Những cách nấu như hấp, kho vừa phải hoặc nấu canh có thể giúp hạn chế lượng dầu mỡ bổ sung so với chiên ngập dầu.

Với mức giá bình dân, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cá nục là lựa chọn phù hợp để làm phong phú bữa cơm gia đình.