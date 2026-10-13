Loại cá giá rẻ ở chợ, 10.000 đồng được 3 lạng là vựa dưỡng chất quý

Cá cơm ở quê tôi đang vào mùa rất rẻ chỉ 10.000 đồng được 300g. Loại cá này có những thành phần dinh dưỡng nào nổi bật và mang lại lợi ích gì cho sức khỏe? Xin chuyên gia tư vấn! (Phạm Hồng Ly - Quảng Ngãi).

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) tư vấn:

Cá cơm là loại hải sản quen thuộc có nguồn gốc tự nhiên. Dù kích thước nhỏ bé, loại cá này lại sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào và ưu điểm vượt trội, xương cá rất nhỏ và mềm, cho phép người dùng ăn nguyên con để hấp thu trọn vẹn dưỡng chất.

Trên thị trường, cá cơm tươi có giá khá bình dân, dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, trong khi cá cơm khô được bán với giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Cá cơm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá cơm châu Âu sống chứa khoảng 131 kcal; 20,35g protein; 84g chất béo; 147mg canxi, 60mg cholesterol.

100g cá cơm cung cấp khoảng 1.100mg đến 1.400mg axit béo omega-3. Thịt cá giàu EPA và DHA là hai thành phần giữ vai trò quan trọng đối với chức năng não bộ và võng mạc mắt. Bổ sung cá cơm vào chế độ ăn cân bằng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Việc tiêu thụ cá cơm thường xuyên không chỉ giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao vượt trội, ngăn ngừa giòn xương ở người già mà còn củng cố sức khỏe răng miệng nhờ sự hỗ trợ của vitamin D tự nhiên.

Bên cạnh đó, việc ăn cả phần xương mềm là cách đơn giản để nạp thêm canxi tự nhiên - khoáng chất thiết yếu giúp củng cố xương, răng, đồng thời duy trì hoạt động mượt mà của cơ bắp và hệ thần kinh.

Mặc dù cá cơm bổ dưỡng, cách chế biến quyết định rất lớn đến tác động sức khỏe của món ăn. Trong món cá cơm khô và rim thường chứa lượng natri (muối) cao do quá trình ướp phơi, kết hợp với đường và gia vị mặn khi kho rim.

Tiêu thụ quá nhiều natri làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Những người nhạy cảm với muối, mắc bệnh đái tháo đường, béo phì, bệnh thận hoặc những người đã bị tăng huyết áp nên đặc biệt chú ý đến lượng natri nạp vào. Một cách đơn giản để giảm hàm lượng natri của cá cơm là rửa chúng trước khi chế biến.

Vì vậy, nhóm người đang kiểm soát huyết áp, mắc bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa hoặc được bác sĩ khuyến cáo hạn chế natri nên cẩn trọng với các món cá cơm khô, cá rim mặn.

Để tối ưu lợi ích cá cơm, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng cá tươi hoặc giảm lượng muối, đường khi chế biến các món khô rim gia đình.