Loại cá có lớp da nhớt, nhiều người chê bẩn không mua: Chợ Việt bán quanh năm, đem kho với thứ quả quen thuộc ngon bất ngờ

Loài cá quen thuộc bị nhiều người e ngại nhưng có giá trị dinh dưỡng

Cá trê là loại cá nước ngọt quen thuộc tại nhiều vùng quê Việt Nam. Khác với cá chép hay cá trắm, cá trê không có vảy, sở hữu lớp da trơn, thân dài và những chiếc râu đặc trưng quanh miệng.

Loài cá này có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, thường sinh sống ở ao, hồ, sông, mương và những khu vực có đáy bùn. Cá trê cũng là loài ăn tạp, có thể sử dụng nhiều nguồn thức ăn khác nhau.

Chính đặc điểm sinh sống và lớp da nhiều nhớt khiến một số người cho rằng cá trê không sạch, thậm chí ngại đưa vào thực đơn gia đình.

Cá trê là loại cá nước ngọt quen thuộc tại nhiều vùng quê Việt Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào hình dáng hay tập tính sinh sống để đánh giá chất lượng của loại cá này. Cá trê được nuôi trong môi trường bảo đảm, có nguồn gốc rõ ràng và được chế biến đúng cách vẫn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng.

Theo số liệu dinh dưỡng, 100g thịt cá trê có khoảng 17,3g protein, cùng canxi, phốt pho, vitamin nhóm B và một số khoáng chất.

Protein là thành phần quan trọng giúp cơ thể xây dựng và duy trì cơ bắp, tham gia vào quá trình phục hồi mô. Trong khi đó, các vitamin và khoáng chất có vai trò hỗ trợ hoạt động bình thường của nhiều cơ quan.

Thịt cá trê còn chứa chất béo, trong đó có một phần axit béo không bão hòa. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng có thể thay đổi tùy loài cá, nguồn thức ăn và cách chế biến.

Để bảo đảm an toàn, người mua nên lựa chọn cá từ cơ sở uy tín, tránh sử dụng cá đánh bắt tại nguồn nước nghi ô nhiễm. Cá cần được làm sạch, bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Trong ẩm thực Việt Nam, cá trê có thể chế biến thành nhiều món như cá trê nướng, chiên giòn, nấu canh hoặc kho. Trong đó, cá trê kho chuối xanh là món ăn dân dã được nhiều gia đình yêu thích nhờ hương vị béo bùi, đậm đà.

Trong ẩm thực Việt Nam, cá trê có thể chế biến thành nhiều món - Ảnh: Internet

Cách làm cá trê kho chuối xanh thơm ngon, đậm vị

Để làm món cá trê kho chuối xanh, có thể chuẩn bị khoảng 1kg cá trê, một vài quả chuối xanh, 200g thịt ba chỉ, riềng, hành khô, hành lá, ớt cùng các gia vị như nước mắm, đường, muối và dầu ăn.

Trước tiên, cá trê cần được làm sạch ruột, loại bỏ mang và phần nhớt bên ngoài. Có thể dùng muối chà xát để hỗ trợ làm sạch, sau đó rửa kỹ dưới vòi nước và cắt thành từng khúc vừa ăn.

Chuối xanh gọt bớt vỏ, thái miếng hoặc cắt khoanh rồi ngâm trong nước pha chút muối và giấm khoảng 15 phút để hạn chế thâm đen, giảm bớt vị chát. Thịt ba chỉ thái miếng, riềng rửa sạch rồi thái lát hoặc giã dập.

Cá trê kho chuối xanh là món ăn dân dã được nhiều gia đình yêu thích - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Một bí quyết giúp cá kho không bị nát là chiên sơ các khúc cá trước khi cho vào nồi. Chỉ cần chiên đến khi bề mặt cá hơi săn lại, không nhất thiết phải chiên vàng giòn.

Tiếp theo, thắng một ít đường với nước để tạo màu cánh gián. Khi đường chuyển màu đẹp mắt, cho hành khô vào phi thơm, sau đó xếp cá vào nồi, thêm nước mắm và kho khoảng 15 phút để thịt cá ngấm gia vị.

Cho tiếp chuối xanh, thịt ba chỉ, riềng và ớt vào nồi. Có thể thêm một lượng nước trà xanh đã chuẩn bị hoặc nước lọc vừa đủ xâm xấp nguyên liệu.

Đậy nắp, kho trên lửa nhỏ thêm khoảng 20 phút hoặc đến khi cá chín hoàn toàn, chuối mềm và nước kho sánh lại. Trong quá trình nấu, nên hạn chế đảo mạnh để tránh làm vỡ các khúc cá.

Khi hoàn thành, món ăn có màu nâu cánh gián hấp dẫn. Thịt cá trê mềm, béo nhưng vẫn giữ được độ săn; chuối xanh bùi dẻo, thấm gia vị; thịt ba chỉ và riềng tạo thêm hương thơm đặc trưng.

Món cá trê kho chuối xanh ngon nhất khi ăn nóng cùng cơm trắng. Vị mặn ngọt của nước kho hòa quyện với thịt cá béo mềm và chuối xanh bùi bùi tạo nên món ăn giản dị nhưng rất hợp với bữa cơm gia đình.