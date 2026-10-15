Loại bỏ tư duy nhường điểm, nhường danh hiệu thi đua theo kiểu 'luân phiên'

Sáng 15/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và pháp lý trong xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp".

Đổi mới công tác đánh giá, bảo đảm tính khách quan, thực chất

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đánh giá kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện công tác Mặt trận bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: H.D)

Thông qua đánh giá, có thể nhìn nhận khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập; từ đó xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Theo bà Hà Thị Nga, đến nay hệ thống Mặt trận vẫn chưa có hệ thống tiêu chí thống nhất để đánh giá, đo lường kết quả hoạt động. Việc đánh giá tại một số nơi còn thiên về định tính; các tiêu chí chưa thực sự đồng bộ, cụ thể, thiếu minh chứng và sản phẩm đầu ra để xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, bảo đảm tính khách quan, thực chất, đồng thời tạo cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

"Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là nhiệm vụ có tính khoa học và thực tiễn, đòi hỏi phải được nghiên cứu toàn diện, dựa trên cơ sở lý luận, quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn hoạt động của hệ thống Mặt trận. Hệ thống tiêu chí không chỉ bảo đảm tính thống nhất trong đánh giá mà còn cần có tính linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cấp, từng địa phương; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tránh cách đánh giá máy móc, hình thức", bà Hà Thị Nga gợi mở.

Cần hình thành một khung đánh giá có tính phổ quát

Nêu ý kiến tại Hội thảo, TS. Lê Mậu Nhiệm - nguyên Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ khoa học này không nằm ở việc xây dựng một bảng tiêu chí thật nhiều mục, thật chi tiết, mà ở chỗ xác lập được một cách đánh giá đúng bản chất, có cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và giúp đổi mới công tác Mặt trận.

"Một hệ thống tiêu chí tốt phải trả lời được không chỉ câu hỏi Mặt trận đã làm bao nhiêu việc, mà quan trọng hơn là làm đúng việc gì, làm đến đâu, với chất lượng như thế nào và tạo ra chuyển biến gì đối với Nhân dân", TS. Lê Mậu Nhiệm nói.

TS. Lê Mậu Nhiệm đề xuất cần hình thành một khung đánh giá có tính phổ quát, đồng thời phân biệt nội dung áp dụng giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Phần chung cần bám sát những chức năng hiến định như tập hợp, xây dựng đại đoàn kết; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ; giám sát, phản biện xã hội; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động.

Phần linh hoạt phản ánh nhiệm vụ trọng tâm, đặc điểm dân cư và điều kiện hoạt động từng cấp, địa bàn. Không nhất thiết quy định ngay một tỷ lệ điểm cứng đối với các giá trị khó định lượng khi chưa kiểm nghiệm bằng thực tiễn.

Bà Dương Thị Thủy - Phó trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Ảnh: H.D)

Bà Dương Thị Thủy - Phó trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiến nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã áp dụng thống nhất, dùng chung trong toàn quốc; tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi để đảm bảo chặt chẽ, tăng tính định lượng.

Đồng thời, theo bà Thủy, cần không quá chi tiết các nội dung để đảm bảo tính thích ứng theo sự điều chỉnh của các chủ trương, chính sách hoặc thay đổi của tình hình thực tiễn cũng như thuận tiện trong áp dụng đánh giá kết quả triển khai các văn bản mới.

Bà Thủy cũng cho rằng, cần tuyên truyền, vận động và có chế tài để kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ tư duy nhường điểm, nhường danh hiệu thi đua cho các địa phương khác trong năm theo tư duy “luân phiên”.

Một vấn đề nữa, bà Thủy lưu ý, cần xây dựng và áp dụng tiêu chí điểm thưởng ở các nhóm nội dung thuộc hệ thống tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí cần đảm bảo vừa bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, vừa phát huy, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Mặt trận các địa phương...