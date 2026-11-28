Từ ngày 26/11, thay đổi danh mục sản phẩm khoáng sản xuất khẩu theo quy định thuế VAT. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 421/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026, thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 181/2025/NĐ-CP trước đó đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP và Nghị định số 144/2026/NĐ-CP.

Theo quy định mới, một số mặt hàng khoáng sản gồm nhôm, đồng, kẽm và thiếc được loại bỏ khỏi Phụ lục II về danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác.

Cụ thể, đối với sản phẩm nhôm, Nghị định loại bỏ toàn bộ Chương 76 về các mã hàng nhôm và sản phẩm bằng nhôm, gồm: Nhôm chưa gia công (76.01); phế liệu và mảnh vụn nhôm (76.02); bột và vảy nhôm (76.03); nhôm ở dạng thanh, que và hình (76.04); dây nhôm (76.05); nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm (76.06).

Đối với đồng, các mã hàng bị loại bỏ gồm 74.03, 74.04, 74.05, 74.06, 74.07 và 74.11. Với sản phẩm kẽm, toàn bộ Chương 79 được loại bỏ, bao gồm các mã từ 79.01 đến 79.05. Trong khi đó, các mã hàng thiếc bị loại bỏ gồm 80.01, 80.02 và 80.03.

Nghị định cũng quy định, đối với hàng hóa xuất khẩu có mã hàng thuộc các nhóm đã bị loại bỏ, đã được thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan trước ngày 26/11/2026 nhưng thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP từ ngày 26/11/2026 thì áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 421/2026/NĐ-CP.

Nghị định số 421/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2026.