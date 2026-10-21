Loại bỏ mùi khó chịu trong tủ lạnh

Việc mở cửa tủ lạnh và bắt gặp mùi ẩm mốc là một trải nghiệm khó chịu và phiền toái. Đôi khi, mùi hôi vẫn còn đó ngay cả khi bạn đã vứt bỏ hết thực phẩm bị hỏng.

Xác định nguồn gốc mùi hôi

Mùi hôi trong tủ lạnh không phải lúc nào cũng do thực phẩm hỏng gây ra. Mùi có thể xuất phát từ kim chi hoặc các loại hải sản muối (jeotgal) bị rò rỉ từ hộp đựng, hoặc do chất lỏng và gia vị đổ ra rồi khô lại trên các kệ tủ... Nếu mùi vẫn còn sau khi đã loại bỏ thực phẩm hỏng, hãy kiểm tra kỹ đáy và nắp hộp đựng thực phẩm, các cạnh kệ tủ và bên trong các ngăn kéo. Các mẩu thức ăn có thể bị kẹt trong những khe hở khó nhìn thấy.

Hãy bảo quản các loại thực phẩm có mùi nồng trong hộp kín. Nếu gia vị dính vào gioăng cao su ở nắp hộp, hãy lau sạch hoàn toàn. Ngoài ra, nếu gioăng bị lỏng hoặc hư hỏng, hãy đảm bảo rằng hộp vẫn có thể được đậy kín đúng cách.

Vệ sinh các kệ tủ và gioăng cao su, sau đó lau khô hoàn toàn

Hãy tháo các kệ và ngăn kéo rời ra, rửa sạch bằng nước rửa bát rồi xả lại thật kỹ. Vệ sinh bên trong tủ lạnh, bao gồm cả các cánh cửa và gioăng cao su. Vì vụn thức ăn rất dễ mắc kẹt trong các nếp gấp của gioăng, bạn hãy nhẹ nhàng làm sạch chúng bằng khăn hoặc bàn chải mềm. Lưu ý không sử dụng các vật dụng sắc nhọn vì chúng có thể làm hỏng gioăng cao su.

Theo Cơ quan An toàn và Kiểm tra Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, bạn có thể làm sạch bên trong tủ lạnh, cửa tủ và các gioăng cao su bằng dung dịch nước pha với baking soda. Nếu mùi từ thực phẩm hỏng đã ám vào tủ lạnh, chỉ làm sạch một lần có thể là chưa đủ, bạn có thể cần lau các bề mặt này nhiều lần.

Sau khi làm sạch bên trong, hãy để cửa tủ lạnh mở cho đến khi tủ khô hoàn toàn. Trước khi sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hoặc giấm nào, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo chúng an toàn khi sử dụng. Các loại chất tẩy rửa có chứa thành phần gây mài mòn có thể làm hỏng bề mặt bên trong tủ lạnh.

Xử lý mùi khó chịu còn sót lại: Baking soda và bã cà phê

Baking soda và bã cà phê có thể giúp giảm mùi hôi trong tủ lạnh. Baking soda có tính kiềm nhẹ, giúp trung hòa các mùi có tính axit (mùi chua), trong khi bã cà phê, nhờ có nhiều lỗ nhỏ li ti lại rất hiệu quả trong việc hấp thụ mùi. Hãy dùng baking soda nếu mùi chủ yếu là mùi chua (axit), hoặc dùng bã cà phê nếu đó là hỗn hợp nhiều loại mùi thực phẩm khác nhau. Nếu mùi vẫn còn sau khi đã làm sạch và để tủ lạnh khô ráo, bạn hãy cho baking soda hoặc bã cà phê vào một chiếc hộp miệng rộng rồi đặt vào bên trong tủ lạnh.

Khi tái sử dụng bã cà phê, hãy đảm bảo bã đã khô hoàn toàn trước khi dùng. Nếu để bã cà phê còn ẩm trong tủ lạnh một thời gian dài, nấm mốc có thể phát triển, từ đó gây ra những mùi khó chịu.

Ngăn ngừa mùi hôi quay trở lại

Sau khi vệ sinh, cần duy trì tủ lạnh đúng cách để ngăn mùi hôi quay trở lại. Tránh để tủ lạnh quá đầy vì điều này cản trở sự lưu thông đồng đều của luồng khí lạnh. Hãy giữ cho khu vực xung quanh các lỗ thông khí lạnh luôn thông thoáng. Nếu thức ăn bị đổ ra ngoài, hãy lau sạch ngay lập tức để tránh mùi hôi bám lại.

Hãy kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh mỗi tuần một lần và loại bỏ những món đã cũ hoặc bị hỏng. Thực phẩm hỏng chính là một trong những nguyên nhân gây ra mùi khó chịu trong tủ lạnh.

Hãy cài đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức 4°C (39°F) hoặc thấp hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), hầu hết các loại thực phẩm đều có thể được bảo quản an toàn ở mức nhiệt độ này.

Nếu vẫn còn mùi khó chịu ngay cả sau khi đã vệ sinh tủ lạnh và sắp xếp lại thực phẩm, hãy kiểm tra bộ lọc khử mùi và khay hứng nước. Hiệu quả của bộ lọc khử mùi có thể giảm dần theo thời gian sử dụng. Ngoài ra, nước hoặc cặn bẩn tích tụ trong khay hứng nước cũng có thể gây ra mùi hôi.