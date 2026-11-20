Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo báo cáo kết quả tổng rà soát. Ảnh: CTV.

Tại Hội nghị tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản pháp luật ngày 19/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết tính đến ngày 31/10/2026, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã xác định, tổng hợp 43.702 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát.

ƯU TIÊN XỬ LÝ VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, THUẾ

Theo đó, các cơ quan ở Trung ương và địa phương đã rà soát, xác định và đề xuất phương án xử lý đối với 9.794 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không theo chế độ mật. Lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật được phần lớn các cơ quan ở Trung ương và địa phương xác định ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, việc nhận diện, xử lý các vấn đề có tính hệ thống, liên ngành đã được Ban Chỉ đạo hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan lưu ý trong quá trình thực hiện tổng rà soát, bảo đảm thống nhất phương án xử lý đồng bộ các quy định pháp luật giữa các cơ quan có liên quan.

So với kết quả tổng rà soát sơ bộ (tính đến hết ngày 30/6/2026), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước đã giảm 2.091 văn bản do đã được chủ động xử lý mà không chờ đến khi có kết quả cuối cùng.

Thực hiện chủ trương về xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, công khai, minh bạch, thống nhất, các cơ quan ở Trung ương và địa phương tiếp tục đề xuất bãi bỏ toàn bộ đối với 3.809 văn bản quy phạm pháp luật (chiếm 8,7%).

Ngoài ra, 7.566 văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) sẽ tự động hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (đến hết ngày 28/2/2027).

Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cả nước có thể được tinh gọn, giảm sự “cồng kềnh” khi 11.375 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được loại bỏ…

Chủ tịch VCCI Phạm Quang Dũng. Ảnh: CTV.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Phạm Quang Dũng đề xuất Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp xem xét một số nội dung khi hoàn thiện báo cáo.

Trong đó, xác định nhóm văn bản ưu tiên xử lý sớm là các nghị định, thông tư về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành mà doanh nghiệp phản ánh nhiều. Nhóm này thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, nên phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2027.

Ngoài ra, có phương án đối với các văn bản đã ban hành theo Nghị quyết 206. Nâng cao chất lượng đề xuất và tiếp tục rà soát điều kiện kinh doanh. Bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất. Tăng cường tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp và đo lường kết quả bằng chi phí tuân thủ.

RÀ SOÁT, NHẬN DIỆN VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN VƯỚNG MẮC

Theo dự thảo báo cáo, qua rà soát phát hiện 124 nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoặc đã có quy định pháp luật điều chỉnh nhưng cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Đơn cử, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nội dung quy định pháp luật tại 09 văn bản và ban hành mới 10 văn bản tập trung vào các nội dung như cập nhật, bổ sung quy định để xử lý vướng mắc thực tiễn (đất đai - PPP, thuế môi trường), đồng bộ với hướng dẫn quốc tế mới về thuế tối thiểu toàn cầu, cập nhật phân loại thống kê theo luật mới và hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán/phái sinh theo chiến lược phát triển đến 2030...

Qua rà soát, các cơ quan tiếp tục nhận diện, thống nhất phương án xử lý một số vấn đề vướng mắc, bất cập có tính hệ thống, liên ngành như vướng mắc, bất cập khi thay đổi hệ thống phân loại đất, chế độ sử dụng đất trồng lúa hoặc cơ chế tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, trong Luật Địa chất; hoàn thiện quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sở hữu trí tuệ.

Hoặc thiết lập cơ chế liên ngành đối với dự án có sử dụng đất bị kê biên/thi hành án; nhất là dự án dở dang, dự án có tài sản hình thành trong tương lai, nhiều khoản thế chấp tại nhiều tổ chức tín dụng, có nhiều bên nhận thế chấp, chưa được cấp Giấy chứng nhận, chưa xác định đầy đủ vị trí/mốc giới, còn nghĩa vụ tài chính/vi phạm tiến độ hoặc có nguy cơ bị thu hồi do chậm tiến độ…

Bên cạnh đó còn một số vấn đề cần tiếp tục trao đổi như giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung, hạ áp nông thôn. Hay như nội dung liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của chủ thể nước ngoài; nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án.

Các nội dung khác như nghiên cứu điều chỉnh thống nhất quy định về xử phạt vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; gỡ vướng mắc, bất cập liên quan đến quy trình kê biên, định giá đối với quyền sở hữu trí tuệ…