Bò tót (Bos gaurus), còn gọi là bò rừng gaur, thuộc họ Trâu bò (Bovidae), được xem là một trong những loài động vật móng guốc hoang dã lớn nhất thế giới hiện nay. Một cá thể trưởng thành có thể dài khoảng 2,5–3 m, nặng từ 900–1.000 kg, thậm chí những con đực đặc biệt lớn có thể vượt xa mức này. Phần vai nhô cao, thân hình cơ bắp, trán rộng và cặp sừng hình bán nguyệt khiến chúng trông như những chiến binh khổng lồ giữa rừng già.

Điểm nhận diện thú vị của bò tót là bộ lông nâu sẫm đến đen xám, đôi khi ánh xanh dưới ánh sáng tự nhiên. Bốn chân có màu trắng nhạt từ phần dưới đầu gối trở xuống, tạo cảm giác như con vật đang mang đôi tất sáng màu. Con đực thường có màu lông sẫm hơn con cái, trong khi những cá thể non thường mang bộ lông nâu vàng.

Đàn bò tót hoang dã trong sinh cảnh tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: iucn.org

Ở Việt Nam, bò tót từng phân bố tại nhiều khu rừng từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong đó, Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những nơi cư trú quan trọng nhất của loài này. Chúng thường sinh sống ở rừng thường xanh, rừng khộp, rừng hỗn giao tre nứa và những trảng cỏ xen kẽ rừng cây. Thức ăn chủ yếu gồm cỏ, lá non, măng tre, chuối rừng và nhiều loại thực vật khác.

Bò tót thường sống thành đàn khoảng 5–10 cá thể, đôi khi tập hợp thành những nhóm lớn hơn. Khi gặp nguy hiểm, các cá thể có thể phối hợp bảo vệ con non bằng cách tập trung chúng ở giữa đàn. Dù có vóc dáng đồ sộ, chúng vẫn di chuyển khá nhanh và có khả năng vượt qua địa hình rừng núi phức tạp.

Dù gần như không có kẻ thù tự nhiên đáng kể khi trưởng thành, bò tót lại phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ con người. Săn bắt trái phép để lấy thịt, sừng và các bộ phận cơ thể, cùng với sự thu hẹp sinh cảnh do phá rừng và chia cắt môi trường sống, khiến quần thể ở nhiều nơi suy giảm. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc Phụ lục I của Công ước CITES, hạn chế nghiêm ngặt hoạt động buôn bán quốc tế.

Bảo vệ bò tót không chỉ là giữ gìn một loài thú khổng lồ mà còn góp phần duy trì sự cân bằng của những hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Sự hiện diện của chúng là dấu hiệu cho thấy những cánh rừng Việt Nam vẫn còn đủ rộng lớn và giàu sức sống để nuôi dưỡng các loài động vật hoang dã đặc biệt.

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