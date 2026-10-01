Loa Marshall Bromley 150 ra mắt: Thiết kế mô-đun tự thay pin và thời lượng nghe hơn 40 giờ

Thương hiệu âm thanh danh tiếng Marshall vừa chính thức giới thiệu mẫu loa di động mới mang tên Bromley 150. Đây là thiết bị đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hãng trong việc kết hợp giữa chất âm đặc trưng, thiết kế cổ điển và xu hướng bền vững nhờ khả năng cho phép người dùng tự tháo lắp, thay thế linh kiện tại nhà.

Thiết kế mô-đun hóa và cải tiến bố cục điều khiển

Marshall Bromley 150 vẫn duy trì phong cách vintage quen thuộc nhưng các đường nét đã được tinh chỉnh nhằm tối ưu kích thước gọn gàng hơn. Phần thùng loa sử dụng vật liệu gỗ đạt chứng nhận FSC 100%, bọc da PU bên ngoài kết hợp cùng các góc bảo vệ bằng nhựa TPU mềm giúp tăng cường khả năng chịu va đập trong quá trình sử dụng di động.

Bromley 150 vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế cổ điển quen thuộc nhưng được tinh chỉnh để có kích thước gọn gàng

Đáng chú ý, hệ thống đèn LED sân khấu được tích hợp ẩn phía sau màng loa với khả năng chuyển động theo nhịp điệu bài hát. Nhằm tối ưu trải nghiệm thị giác và âm thanh, các kỹ sư Marshall đã di chuyển toàn bộ cụm điều khiển sang mặt bên. Sự thay đổi này giải phóng mặt trước cho hệ thống phát âm và hiệu ứng đèn, đồng thời vẫn bảo toàn trải nghiệm vặn núm cơ học đặc trưng của thương hiệu.

Âm học True Stereophonic 360 độ và cổng kết nối nhạc cụ

Về hiệu năng âm thanh, mẫu loa mới được trang bị công nghệ True Stereophonic 360 độ độc quyền từ Marshall. Cấu trúc âm học này đảm bảo âm thanh lan tỏa đồng đều mọi hướng, tái tạo dải trung chi tiết, dải cao trong trẻo và dải trầm sâu chắc, giúp trải nghiệm nghe không bị suy giảm dù người nghe đứng ở bất kỳ vị trí nào xung quanh loa.

Bromley 150 được trang bị công nghệ True Stereophonic 360 độ độc quyền của Marshall

Bên cạnh nhu cầu phát nhạc không dây, Bromley 150 mở rộng khả năng biểu diễn khi trang bị thêm các cổng cắm micro và nhạc cụ chuyên dụng. Tính năng này phục vụ tốt cho các buổi biểu diễn ngẫu hứng ngoài trời, sự kiện dã ngoại hoặc hát karaoke gia đình.

Khả năng tự sửa chữa và độ bền cơ học đạt chuẩn IP55

Điểm đột phá nhất trên Bromley 150 nằm ở viên pin dung lượng cao cho thời gian hoạt động liên tục hơn 40 giờ, được thiết kế tháo rời linh hoạt. Thiết kế này giải quyết triệt để tình trạng chai pin vốn làm giảm tuổi thọ của hầu hết các mẫu loa di động trên thị trường.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP55, mang lại sự an tâm khi sử dụng ở các không gian ngoài trời

Không chỉ pin, người dùng có thể tự mua và thay thế các bộ phận chịu hao mòn vật lý như núm vặn, ốp góc bảo vệ, tay xách hay lưới tản nhiệt mặt trước. Loa trang bị quai xách chắc chắn, nắp che cổng kết nối bằng silicon và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP55, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong môi trường ngoài trời. Marshall Bromley 150 có giá bán lẻ đề xuất 499.99 USD (tương đương khoảng 12.7 triệu đồng).