Lo xong tang lễ cho chồng quá cố, vợ xếp lại đồ đạc mới phát hiện ra bí mật động trời bị giấu bấy lâu

Theo South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ họ Shen kết hôn với chồng họ Jin vào tháng 7/1999. Hai người có một con trai và một con gái, đã chung sống hơn 20 năm trước khi ông Jin qua đời vào tháng 5/2022.

Mãi sau khi chồng mất, trong lúc sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của ông, bà Shen mới phát hiện bí mật động trời. Hóa ra, từ năm 2015, ông Jin đã duy trì mối quan hệ tình cảm kéo dài với một phụ nữ họ Tao.

Không chỉ che giấu chuyện ngoại tình, người chồng còn bí mật tặng nhân tình hơn 19 triệu nhân dân tệ (khoảng 73 tỷ đồng Việt Nam) trong khoảng 7 năm. Trước đó, bà Shen hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ này cũng như những khoản tiền khổng lồ mà chồng đã chuyển cho người phụ nữ khác.

Người vợ phát hiện chồng quá cố từng ngoại tình khi đang thu dọn đồ đạc của ông. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Shen cùng các con quyết định đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu tuyên bố những khoản tiền ông Jin tặng nhân tình là giao dịch không hợp lệ và buộc bà Tao hoàn trả.

Tòa án nhận định ông Jin không có quyền tự ý định đoạt một khoản tài sản chung lớn của vợ chồng để tặng cho người khác khi chưa có sự đồng ý của vợ. Việc làm này xâm phạm quyền lợi tài sản hợp pháp của bà Shen.

Đáng chú ý, trước khi ông Jin qua đời, bà Tao đã hoàn trả 5,4 triệu nhân dân tệ cho ông. Sau khi khấu trừ khoản tiền này, tòa yêu cầu bà Tao trả lại 14 triệu nhân dân tệ còn lại cho người vợ.

Không đồng tình với phán quyết, bà Tao tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Tòa án cho rằng việc ông Jin duy trì quan hệ ngoài hôn nhân và sử dụng tài sản chung để chuyển tiền cho nhân tình không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người vợ mà còn đi ngược lại đạo đức xã hội.