Lô xe ô tô ngập nước lên sàn đấu giá không có khách mua

Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu giá trực tuyến lô 7 ô tô chưa qua sử dụng, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên dự kiến được diễn ra vào khung thời gian 9h00-10h00 sáng 17/9 vừa qua.

Tuy nhiên, theo đại diện một công ty đấu giá tại Hà Nội, phiên đấu giá này đã không được tổ chức như thông báo trước đó do không đủ điều kiện. Cụ thể, không có khách hàng nào mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá cho biết lô xe 7 chiếc đều là ô tô mới, chưa qua sử dụng nhưng bị ngập nước qua nóc xe (ngập nước tĩnh) sau trận lũ lụt tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 10/2025.

Trong số này có một chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu BMW 520i, sản xuất năm 2023. Còn lại là các xe Kia Sorento, Mazda CX-3, 2 chiếc Mazda 2 và 2 chiếc Mazda X-30, đều sản xuất năm 2025.

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Xe BMW 520i và Kia Sorento thuộc lô 7 chiếc ô tô ngập nước tĩnh được đưa ra đấu giá. Ảnh: Lạc Việt

Lô xe là tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nguyên Gon, phường Sông Công, Thái Nguyên.

Các phương tiện đã được Nhà máy THACO thực hiện vệ sinh, làm sạch sau ngập. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá của Nhà máy THACO, khung xe và động cơ vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một số cụm chi tiết, phụ tùng khác cần được thay thế để bảo đảm điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giá khởi điểm đấu giá của cả lô 7 xe ô tô này là 2,02 tỷ đồng. Tại thời điểm thẩm định giá, xe được tập kết, bảo quản tại kho bãi Sông Công để chờ thực hiện thanh lý.